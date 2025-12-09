شاهد: مستوطنون يختطفون مزارعا فلسطينيا بعد الاعتداء في بيت لحم

في اعتداء جديد يعكس تصاعد جرائم المستوطنين في الضفة الغربية، أظهرت مشاهد مصوّرة متداولة، اليوم الثلاثاء، اعتداء مجموعة من المستوطنين على مزارع فلسطيني ثم اختطافه من أراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وبحسب المشاهد وشهادات الأهالي، فقد هاجم عدد من المستعمرين المزارع يوسف عبد الرحمن شكارنة، البالغ من العمر نحو 60 عاما، بينما كان يحرث أرضه في منطقة جبل بانياس المحاذية للمستوطنات، قبل أن يقوموا بتكبيله ونقله بالقوة إلى جهة مجهولة.

وقال سكان من البلدة إن المستوطنين نفذوا الاعتداء تحت حماية جنود الاحتلال الذين تواجدوا في المنطقة، فيما حاولت طواقم الإسعاف الوصول إلى المكان لكن المستوطنين منعوا ذلك.

ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة متصاعدة من هجمات المستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين، خصوصا خلال موسم العمل في الأراضي الزراعية، بهدف الضغط على الأهالي وإجبارهم على ترك أراضيهم.