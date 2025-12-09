صاحب عبارة “أنا إنسان ماني حيوان” الشهيرة يوجه رسالة للأسد في ذكرى سقوط النظام (فيديو)

“أنا إنسان ماني حيوان، وها العالم كلها مثلي”. عبارة رددها المواطن السوري “أبو أحمد” عام 2011 لتصبح من أشهر العبارات التي التصقت بالثورة السورية.

وبعد مرور عام على إسقاط نظام الأسد، استذكر أيقونة الثورة السورية كلماته الشهيرة، ووجه رسالة إلى النظام المخلوع.

وقال “أنا إنسان. وإن شاء الله نبعث رسالة لبشار الأسد نقول له: أطفال الغوطة وأهل الغوطة بيساووا رأسك ورأس اللي خلفك”.

وتابع “بقوا أطفال الغوطة وأحرار الغوطة وأحرار سوريا عم يحتفلوا وأنت هربت على روسيا“.

“أنا إنسان ماني حيوان”.. أيقونة الثورة السورية يستذكر كلماته الشهيرة في ذكرى التحرير ويوجه رسالة للأسد المخلوع pic.twitter.com/qulv6mv329 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 8, 2025

وكان بشار الأسد قد فر إلى روسيا قبل عام، عقب دخول قوات المعارضة بقيادة الرئيس الحالي أحمد الشرع إلى دمشق وسيطرتها على مفاصل الحكم، منهية بذلك حقبة طويلة من الاستبداد.

وأحيا السوريون، أمس الاثنين، الذكرى الأولى للإطاحة بنظام الأسد ونهاية حكمه الذي استمر أكثر من 5 عقود وانتهى بعد حرب استنزفت البلاد على مدار أكثر من 13 عاما.

وشهدت ساحة الأمويين في العاصمة دمشق احتفالات رسمية واسعة، تخللتها حشود كبيرة وعروض عسكرية احتفاء بما يسميه السوريون “يوم التحرير”.

وتأتي هذه الاحتفالات بعد أيام من فعاليات شعبية مكثفة أحياها السوريون في مختلف المناطق، استذكروا خلالها معركة “ردع العدوان” التي بدأت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 من محافظة حلب، قبل أن يتمكن الثوار من دخول دمشق بعد 11 يوما فقط، إيذانا بانهيار النظام في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.