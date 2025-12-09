فلسطيني سوري يكشف تفاصيل اغتصاب نساء داخل مسجد في مخيم اليرموك (فيديو)
في لقاء على الجزيرة مباشر، كشف فلسطيني سوري من سكان مخيم اليرموك عن انتهاكات مروعة ارتكبتها قوات الأسد بحق نساء داخل أحد مساجد المخيم، مؤكداً أن الاعتداءات كانت تتم على الملأ وفي أماكن مقدسة.
وأوضح زياد عمايري: “كان الذي بيعلق خارج المخيم، خاصة النساء، يخلوها تنام بالحدائق بمسجد البشير”.
وأضاف “كانوا يفوتوا يعتلقوا المرأة من قلب الجامع، (وأحيانا يأخذها) ويدخلها على غرفة أخرى بقلب الجامع، يتم اغتصابها”.
وأكمل “كانوا يعتقلوا النساء يأخذوهم خلف الجامع، في حارة أو طريق ويعمل اللي بده إياه بدون ما حدا ينتبه، وبعد الانتهاء أحيانا يتركوها وأحياناً يعتقلوها ويبعتوها على الفرع عشان تضلها عندهم.”
