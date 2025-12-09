“من النهر إلى البحر”.. نتنياهو يثير عاصفة انتقادات بتصريح يفضح نيات إسرائيل (فيديو)

أثار استخدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لعبارة “من النهر إلى البحر” خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، موجة انتقادات ورأى ناشطون في ذلك معايير مزدوجة.

وعبارة “من النهر إلى البحر” التي يستخدمها الفلسطينيون في إشارة إلى وطنهم، كانت تقابل بموجة من الاستنكار قد تصل إلى حد الادعاء بأنها تدعو إلى إبادة إسرائيل.

ويوم الأحد استخدم نتنياهو، التعبير ذاته وقال “الشيء الوحيد الذي سنصر عليه دائما.. هو أن السلطة السيادية من النهر إلى البحر.. الذي يقع هنا.. إلى البحر المتوسط الذي يقع هناك.. ستبقى دائما في يد إسرائيل”.

واستخدم نتنياهو عبارة “من النهر للبحر” ليعبر بها عن أن المنطقة الممتدة من نهر الأردن حتى البحر الأبيض المتوسط، ستحتفظ إسرائيل بالسيادة الأمنية الكاملة عليها، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع ميرتس.

🚨 NETANYAHU: “FROM THE RIVER TO SEA” Netanyahu declares that Israel will have total sovereign control from the Jordan River to the Mediterranean Sea I thought this was a statement of genocide? It’s illegal in Europe. Why is he allowed to say it?pic.twitter.com/pZe6INxd6K — ADAM (@AdameMedia) December 7, 2025

“لن نذهب إلى أي مكان”

وتفاعل ناشطون مع تصريح نتنياهو، وكتب حساب باسم آدم “نتنياهو يعلن أن إسرائيل ستتمتع بالسيادة الكاملة من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط.. ظننتُ أن هذا تصريحٌ بالإبادة الجماعية؟ إنه مُحرَّمٌ في أوروبا. لماذا يُسمح له بقول ذلك”.

أما تغريد الموعد، فقد كتبت “الإرهابي نتنياهو يعلن أن إسرائيل ستمتلك، السيادة الكاملة من نهر الأردن إلى البحر المتوسط”، وتساءلت “ماذا يعني هذا للفلسطينيين في الوطن وعبر الشتات؟”.

وأضافت تغريد أن ذلك يعني “إنكار حقوقنا وتاريخنا ومستقبلنا.. لقد صمدنا أمام كل محاولة لمحّونا.. لن نذهب إلى أي مكان”.

The terrorist Polish netanyahu now openly declares that Israel will have “total sovereign control” from the Jordan River to the Mediterranean Sea — presenting it as a “new age” of power, technology, and global ambition. But what does this mean for Palestinians in the homeland… pic.twitter.com/Lp7ALxiJke — Taghrid Al-Mawed تغريد الموعد 🇵🇸🇱🇧🇾🇪🇮🇷 (@TaghridAlMawed) December 8, 2025

“أغنية من النهر إلى البحر”

أما حساب ريتشارد أنغوين فقد قال ” تباهى نتنياهو بعبارة (من النهر إلى البحر) خلال حديثه عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية، يثبت أن الشعار صار (إباديا) فقط عندما يقوله الفلسطينيون.. يا له من نفاق صريح”.

وقدم حساب (F IM) اقتراحا وقال “يمكن لإسرائيل أن تقدم في العام المقبل على اليوروفيجن، أغنية عنوانها “من النهر إلى البحر، وسيعطونها الضوء الأخضر بكل بساطة”.

وكان نتنياهو، قد عقد اجتماعا ثنائيا وآخر موسعا مع ميرتس في القدس المحتلة، حسبما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.