“الاحتلال يمارس إرهابا منظما”.. حماس ونادي الأسير ينددان بخروج الأسرى الفلسطينيين في حالة صحية سيئة

أفرجت إسرائيل، اليوم السبت، عن أسرى فلسطينيين ضمن صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، إلا أن بعضهم توجه إلى المستشفى مباشرة بسبب إصابات مختلفة تعرض لها خلال فترة اعتقاله في سجون الاحتلال، وهو ما نددت به حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت (حماس) في بيان، إن “خروج عدد من أسرانا الأبطال اليوم من سجون الاحتلال الفاشي إلى المستشفيات لتلقي العلاج جراء عمليات التنكيل والتعذيب، يؤكّد بشاعة ما يتعرّض له الأسرى في السجون على يد الطغمة الفاشية الصهيونية، المتجرّدة من كل قيم الإنسانية، والمتنكّرة للقوانين الدولية الخاصة بالأسرى”.

وأكدت (حماس)، أن هذه الانتهاكات تعد “جرائم حرب” وجرائم ضد الإنسانية، تستدعي تدخلًا فوريًا من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية لوقفها، ومحاسبة مرتكبيها، وفقًا للبيان.

مراسل الجزيرة مباشر: وصول أسرى محررين من سجون الاحتلال ممن اعتقلوا بعد 7 أكتوبر من قطاع غزة إلى مستشفى غزة الأوروبي#الجزيرة_مباشر #فلسطين #غزة pic.twitter.com/ARL8ja0xlp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 1, 2025

نادي الأسير: الاحتلال يمارس إرهابًا منظمًا

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن أوضاع الأسرى الذين يفرج عنهم الاحتلال تعكس مستوى الجرائم التي مورست بحقهم، موضحًا أن “منها عمليات التعذيب غير المسبوقة بمستواها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وجرائم التجويع، والجرائم الطبيّة الممنهجة، وإصابات عدد منهم بمرض الجرب السكايبوس”.

وأضاف في بيان، اليوم السبت “هذا إلى جانب عمليات الضرب المبرح التي تعرض لها الأسرى قبيل الإفراج عنهم والتي استمرت لأيام بحسب العديد من إفاداتهم، والتي أدت في بعض الحالات إلى إصابات بكسور في الأضلاع”.

دموع الفرح وشموخ الانتصار.. لقطات للقاء أسرى فلسطينيين محررين بذويهم في الضفة الغربية#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/BC2YcuQ13y — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 1, 2025

وأكد نادي الأسير أن الاحتلال يمارس “إرهاباً منظمًا” بحق الأسرى المحررين وعائلاتهم، من خلال أساليب عدة، رصدها نادي الأسير، بينها الضرب المبرح الذي طال المحررين، والتهديدات التي وصلت إلى حد القتل في حال تم تنظيم أي حفل استقبال أو أن أبدت العائلة أي مظهر من مظاهر الاستقبال، وفقًا للبيان.

ويرى نادي الأسير أن الاحتلال يهدف من كل ما يقوم به هو “استهداف رمزية الأسير الفلسطيني في الوعي الجمعي الفلسطيني”.

وصباح اليوم، أفرجت المقاومة الفلسطينية عن 3 أسرى إسرائيليين، أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية، في المقابل أفرجت إسرائيل عن عشرات الأسرى الفلسطينيين، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من صفقة “طوفان الأحرار” لتبادل الأسرى.

وسلطت (حماس) الضوء على الحالة الجيدة التي بدا عليها الأسرى الإسرائيليون المُفرج عنهم، سواء من الناحية الجسدية أو النفسية، معتبرة ذلك دليلًا على القيم الأخلاقية التي تتحلى بها المقاومة في تعاملها مع الأسرى، في مقابل الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، من تعذيب وإهمال طبي وحرمان من الحقوق الأساسية.