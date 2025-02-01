إسرائيل أقرت بفشلها.. أول ظهور للقائد بكتائب القسام هيثم الحواجري أثناء عملية تبادل الأسرى (فيديو)

ظهر هيثم الحواجري قائد كتيبة مخيم الشاطئ في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذي سبق أن أعلن الاحتلال الإسرائيلي اغتياله، أثناء عملية تسليم الدفعة الرابعة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية.

وخلال عملية التبادل التي جرت في ميناء غزة، ظهر الحواجري إلى جانب العشرات من مقاتلي كتيبة الشاطئ إضافة إلى كتائب أخرى في مدينة غزة، على منصة تسليم الأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية كيث سيغال.

وفي وقت سابق اليوم، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بفشله في اغتيال هيثم الحواجري الذي أعلن أنه قتله في ديسمبر/كانون الأول 2023.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري “في 3 ديسمبر 2023، تعرَّض الحواجري لهجوم. وبعد الهجوم، قرر جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي بدرجة عالية من الاحتمال أنه تم القضاء عليه، وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا بشأن الموضوع”.

وأضاف هاغاري في بيان “يُظهر الفحص الإضافي أن الدليل الاستخباري الذي اعتمد عليه الشاباك والمخابرات العسكرية والقيادة الجنوبية كان غير صحيح”، مشيرا إلى أن الحواجري “لم يتم القضاء عليه في الهجوم”.

وكان هاغاري قد أعلن في بيان اغتيال الحواجري، قائلا آنذاك “نواصل تصفية القادة. اليوم، قام الجيش الإسرائيلي، بتوجيه استخباري من جهازي الشاباك والاستخبارات العسكرية (أمان)، بتصفية قائد كتيبة الشاطئ في هجوم بطائرة مقاتلة”.

وأفاد هاغاري “ضمن منصبه، كان الحواجري مسؤولا عن العديد من المخططات الإرهابية ضد مواطني إسرائيل“.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعترف فيها الجيش الإسرائيلي بمثل هذا الفشل.

ففي مايو/أيار الماضي، أعلن جيش الاحتلال والشاباك في بيان مشترك أن حسين فياض (أبو حمزة) قائد كتيبة بيت حانون في كتائب القسام قد اغتيل في عملية داخل نفق في جباليا شمالي القطاع. لكن في 23 يناير/كانون الثاني المنقضي، أقر الجيش بعدم دقة معلوماته الاستخبارية بشأن فياض الذي ظهر في اليوم نفسه في مقطع فيديو تداولته منصات فلسطينية خلال لقائه مع مواطنين بقطاع غزة، وسط مشاهد الدمار الذي خلّفته حرب الإبادة الإسرائيلية.