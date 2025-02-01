بعد تشديده على نقل فلسطينيي غزة إلى مصر والأردن.. ترامب يهاتف السيسي

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا، اليوم السبت، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتواصل الرئيسان هاتفيا للمرة الأولى منذ طرح ترامب اقتراحا لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر، رفضها السيسي وزعماء عرب آخرون بشدة.

وفي بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية “الاتصال تناول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، والتأكيد على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بينهما، والتعاون في مجال الأمن المائي، وحرص السيسي وترامب على تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.

وأضاف البيان “الاتصال شهد حوارا إيجابيا بين الرئيسين، بما في ذلك حول أهمية الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيته في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية وأمريكية، وضرورة تكثيف إيصال المساعدات لسكان غزة“.

وتابع البيان “في هذا الإطار، أكد السيسي على أهمية التوصل إلى سلام دائم في المنطقة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يعوّل على قدرة ترامب على التوصل إلى اتفاق سلام دائم وتاريخي ينهي حالة الصراع القائمة بالمنطقة منذ عقود، خاصة مع انحياز ترامب إلى السلام، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس الأمريكي في خطاب تنصيبه بكونه رجل السلام”.

ووفق بيان متحدث الرئاسة المصرية “شدد الرئيس السيسي على ضرورة تدشين عملية سلام تفضي إلى حل دائم في المنطقة”.

وأشار البيان إلى أن “السيسي هنأ ترامب مجددا بمناسبة توليه السلطة رئيسا للولايات المتحدة لفترة ثانية، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها لدى الشعب الأمريكي واعترافا بقدراته”.

كما وجَّه السيسي “الدعوة للرئيس الأمريكي لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتباحث بشأن القضايا والأزمات المعقدة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، مما يسهم في دعم استقرار المنطقة، وكذا للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الجديد”، وفق المصدر ذاته.

ووفق بيان الرئاسة المصرية “وجَّه ترامب دعوة مفتوحة إلى السيسي لزيارة واشنطن ولقائه في البيت الأبيض”.

وفي نهاية الاتصال الهاتفي، اتفق الرئيسان على أهمية استمرار التواصل بينهما، والتنسيق والتعاون بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد ضرورة تكثيف الاجتماعات بين المسؤولين المعنيين من الجانبين لمواصلة دفع العلاقات الثنائية في كل المجالات، ودراسة سبل المضي قدما في معالجة الموضوعات المختلفة، مما يعكس قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية.

وبعد سريان وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في 19 يناير/كانون الثاني المنقضي، طرح ترامب الأسبوع الماضي اقتراحا يقضي بـ”تنظيف” قطاع غزة ونقل الفلسطينيين إلى أماكن “أكثر أمانا”، مثل مصر أو الأردن، معربا عن أمله أن “يأخذ السيسي بعض سكان غزة”.

وخلال مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي في القاهرة، قال السيسي إن “ترحيل الشعب الفلسطيني وتهجيره هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”.

وشدَّد السيسي على أن مصر “عازمة على العمل مع الرئيس ترامب للتوصل إلى السلام المنشود القائم على حل الدولتين” الإسرائيلية والفلسطينية.

لكن ترامب شدَّد أمس على أن مصر والأردن سيقبلان استقبال النازحين من غزة، رغم إعلان الدولتين رفضهما خطته، قائلا للصحفيين في المكتب البيضاوي “سيفعلون ذلك. نحن نفعل الكثير من أجلهم، وسيفعلون ذلك”.