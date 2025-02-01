شاهد: أسرى فلسطينيون معتقلون بعد “طوفان الأقصى” ينالون حريتهم ضمن صفقة التبادل

وصلت، اليوم السبت، الدفعة الرابعة من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال إلى مستشفى غزة الأوروبي، وشملت هذه الدفعة أسرى اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 في قطاع غزة، ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

وأظهرت تسجيلات كيف استقبل الفلسطينيون بحفاوة وصيحات الفرح حافلتين تقلان الأسرى المحررين، حيث رفع الأسرى إشارات النصر من نوافذ الحافلات تعبيرًا عن سعادتهم بالحرية.

وفي لقاء خاص مع الجزيرة مباشر، عبَّر الأسير بسام أبو طعيمة عن مشاعره وهو داخل الحافلة، وقال “الشعور لا يوصف، ما جرى انتصار لا يوصف. كانت ظروف الاعتقال صعبة جدًّا. كنا في برد وعذاب، أقسى أيام الشتاء كنا نرتدي نصف كم، لكن رغم ذلك نتحمل في سبيل الوطن”.

وأضاف أسير آخر “هذا أحلى شعور في حياتي، شعور فك الأسر. أنا معتقل منذ سنة وثلاثة شهور، أخذوني من مستشفى كمال عدوان. عانينا من المرض والجوع والقهر، وما زلت أعاني من المرض حتى اليوم”.

وفي مشهد مؤثر، أجهش أحد المستقبلين بالبكاء بعدما فقد والدته وعددًا من أفراد عائلته جراء القصف، وقال متسائلًا “ما الذي سأقوله لأخي الأسير المحرر القادم؟ وكيف أخبره أن والدتي استشهدت؟ البيت ذهب، الأطفال ذهبوا، لكن الأم غير”.

والمحررون هم ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل، التي تشمل 183 فلسطينيًّا، بينهم 18 محكومًا بالسجن المؤبد و54 من ذوي الأحكام العالية، و111 من فلسطينيي غزة المعتقلين بعد السابع من أكتوبر 2023، مقابل تسليم 3 أسرى إسرائيليين في غزة.

وفي وقت سابق السبت، سلَّمت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، 3 أسرى إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل.