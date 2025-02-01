جامعة ميشيغان الأمريكية تعلّق دراسة طلاب لمدة عامين بسبب دعمهم لغزة

قررت جامعة ميشيغان الأمريكية تعليق دراسة مجموعة من الطلاب لمدة عامين بسبب مشاركتهم في فعاليات مؤيدة للفلسطينيين، ورافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء القرار بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا، يوم الأربعاء الماضي، يدعو لاتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة ما وصفها بـ”معاداة السامية” داخل الجامعات.

من جانبه، أدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، قرار الجامعة، وأعرب عن قلقه من استهداف جامعة ميشيغان للأصوات المؤيدة لفلسطين في الحرم الجامعي، وذلك من خلال تعليق مجموعة “الطلاب المتحالفين من أجل الحرية والمساواة”.

وذكر المجلس في بيان، اليوم السبت، أن الجامعة علّقت دراسة الطلاب على الرغم من أن لجنة قضائية طلابية أوصت بعدم معاقبتهم، كما وجدت اللجنة أن الطلاب ليسوا مسؤولين عن معظم الادعاءات الموجهة ضدهم، وفقًا لـ”كير”.

الاستعانة بشركة خارجية

وقال داود والي، مدير “كير” في ميشيغان، إن الجامعة “تريد إسكات الأصوات المناهضة للإبادة والمساندة لفلسطين في الحرم الجامعي”.

وأضاف والي “حقيقة أن الجامعة استعانت بشركة استشارات خارجية لتنفيذ ما تريده بتكلفة ضخمة على المؤسسة تظهر إلى أي مدى استعدادها لقمع وجهات النظر في الحرم الجامعي”.

وشهدت الجامعات الأمريكية على مدار أشهر موجة من المظاهرات والاعتصامات الرافضة للعدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، الذي استمر لنحو 15 شهرًا، ما أدى لاعتقال مئات الطلاب الذين شاركوا في تلك الاحتجاجات.