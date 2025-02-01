شاهد: الجزيرة مباشر تلتقي أسرى محررين من رام الله خلال الدفعة الرابعة.. ماذا قالوا؟

التقت الجزيرة مباشر، اليوم السبت، مجموعة من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين وصلوا إلى رام الله، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

ورصدت كاميرا “الجزيرة مباشر” ردود فعلهم الأولى قبيل الإفراج عنهم، خصوصا أنهم من ذوي الأحكام العالية.

وأعرب الأسرى عن سعادتهم بنيل الحرية مثمنين دور قطاع غزة وفصائل المقاومة المسلحة داخله في تحررهم.

كما عبَّروا عن آمالهم في الإفراج عن كل الأسرى بسجون الاحتلال ووضع حد لمعاناتهم وأوضاعهم المأساوية.

ووفقًا لمكتب إعلام الأسرى، أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 183 أسيرًا فلسطينيًّا، بينهم 18 محكومًا بالسجن المؤبد، و54 من ذوي الأحكام العالية، إضافة إلى 111 أسيرًا من قطاع غزة اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتأتي هذه الإفراجات ضمن الصفقة الجارية التي تشمل إطلاق سراح دفعات متتالية من الأسرى الفلسطينيين مقابل إفراج المقاومة عن أسرى إسرائيليين.

وفي وقت سابق اليوم، أطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سراح الأسيرين ياردين بيباس وعوفر كالديرون، ووصلا إلى إسرائيل بعدما تسلمهما من الصليب الأحمر.

وفي ميناء مدينة غزة، سلَّمت كتائب القسام الأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية إلى “الصليب الأحمر”، وسط حضور شعبي فلسطيني وانتشار مكثف لمقاتلي القسام.