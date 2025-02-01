سياسة|سوريا

قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في منبج بريف حلب شمالي سوريا (فيديو)

انفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج بريف محافظة حلب شمالي سوريا
مدة الفيديو 00 دقيقة 41 ثانية 00:41
1/2/2025-|آخر تحديث: 1/2/202508:24 PM (توقيت مكة)

قُتل 3 مدنيين وأصيب 6 بجروح، اليوم السبت، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وفي بيان عبر قناته على منصة تلغرام، أفاد الدفاع المدني السوري “بمقتل 3 مدنيين وإصابة 6 بجروح منها بليغة، في حصيلة غير نهائية لانفجار سيارة مفخخة وقع في شارع الرابطة وسط مدينة منبج شرقي حلب”.

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وأضاف البيان “أدى الانفجار لاندلاع حريقين في المكان وفي مشغل للخياطة، وتهدُّم في المباني المجاورة”.

وأشار بيان الدفاع المدني السوري إلى أن الفرق التابعة له “تواصل عمليات الاستجابة وإخماد الحرائق وإزالة الأنقاض وفتح الطريق”.

وفي 17 من يناير/كانون الثاني الماضي، انفجرت سيارة مفخخة في الشارع نفسه (الرابطة) من دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وفي 28 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، انفجرت سيارة مفخخة أمام الجامع الكبير وسط مدينة منبج بريف حلب الشرقي، وأدى الانفجار إلى احتراق محال تجارية وخسائر مادية، من دون تسجيل إصابات.

وتقع هذه الانفجارات منذ سيطرة قوات “الجيش الوطني السوري” على مدينة منبح، بعد معارك مع “قوات سوريا الديمقراطية”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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