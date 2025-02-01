قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في منبج بريف حلب شمالي سوريا (فيديو)

قُتل 3 مدنيين وأصيب 6 بجروح، اليوم السبت، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وفي بيان عبر قناته على منصة تلغرام، أفاد الدفاع المدني السوري “بمقتل 3 مدنيين وإصابة 6 بجروح منها بليغة، في حصيلة غير نهائية لانفجار سيارة مفخخة وقع في شارع الرابطة وسط مدينة منبج شرقي حلب”.

وأضاف البيان “أدى الانفجار لاندلاع حريقين في المكان وفي مشغل للخياطة، وتهدُّم في المباني المجاورة”.

وأشار بيان الدفاع المدني السوري إلى أن الفرق التابعة له “تواصل عمليات الاستجابة وإخماد الحرائق وإزالة الأنقاض وفتح الطريق”.

مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 مدنيين آخرين بجروح منها بليغة في حصيلة غير نهائية لانفجار سيارة مفخخة وقع في شارع الرابطة وسط مدينة منبج شرقي حلب، اليوم السبت 1 شباط، كما أدى الانفجار لاندلاع حريقين في المكان وفي مشغل للخياطة، وتهدّم في المباني المجاورة.

فرقنا تواصل عمليات الاستجابة… — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 1, 2025

وفي 17 من يناير/كانون الثاني الماضي، انفجرت سيارة مفخخة في الشارع نفسه (الرابطة) من دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وفي 28 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، انفجرت سيارة مفخخة أمام الجامع الكبير وسط مدينة منبج بريف حلب الشرقي، وأدى الانفجار إلى احتراق محال تجارية وخسائر مادية، من دون تسجيل إصابات.

وتقع هذه الانفجارات منذ سيطرة قوات “الجيش الوطني السوري” على مدينة منبح، بعد معارك مع “قوات سوريا الديمقراطية”.