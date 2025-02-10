أبو عبيدة: تأجيل تسليم الدفعة الجديدة من الأسرى الإسرائيليين لهذه الأسباب

قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنه سيتم تأجيل تسليم الدفعة الجديدة من الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل “حتى إشعار آخر”.

وأضاف أبو عبيدة في تغريدات عبر قناته على تلغرام “سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم الموافق 15-02-2025 حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي”.

وأكد أبو عبيدة التزام المقاومة ببنود اتفاق إطلاق النار وتبادل الأسرى “ما التزم بها الاحتلال”.

وذكر أبو عبيدة أن القرار “جاء بعد أن لاحظت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بأشكالها كافة حسب ما اتُّفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات”.

الاتفاق

ومنذ سريان اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة في يناير/كانون الثاني الماضي، أفرجت المقاومة الفلسطينية عن عدد من الأسرى الإسرائيليين لديها في قطاع غزة على 5 دفعات.

وجرى تسليم الدفعة الأخيرة السبت الماضي، وشملت 3 أسرى.

وينص الاتفاق على إطلاق حركة حماس سراح 33 أسيرًا إسرائيليًّا من الأحياء ورفات الموتى خلال المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح المئات من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال.

كما تشمل المرحلة الأولى تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها بشكل آمن وفعّال على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، إضافة إلى إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا منازلهم نتيجة الحرب الإسرائيلية.