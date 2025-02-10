سياسة|فلسطين

أجبروه على رفع يديه.. الاحتلال يحقق مع طفل في أحد شوارع جنين (فيديو)

الاحتلال يحقق مع طفل عمره 10 سنوات ويجبره على السير رافعًا يديه
الاحتلال يحقق مع طفل عمره 10 سنوات ويجبره على السير رافعًا يديه (منصات التواصل)
10/2/2025-|آخر تحديث: 10/2/202511:28 AM (توقيت مكة)

أجبر جنود الاحتلال الإسرائيلي، طفلًا عمره 10 سنوات على السير رافعًا يديه في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

والتقط الناشط عبادة طحاينة، فيديو للطفل وهو رافع يديه، وروى الطفل ما فعله جنود الاحتلال به.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وقال الطفل إن جنود الاحتلال أوقفوه وحقّقوا معه، موضّحًا “وسألوني كم عمري؟ قعد يحكي معي بالعبري مفهمتش عليهم”.

ثم سألوا الطفل “لماذا تسير في هذا الشارع؟”، فأجابهم بأنه يريد أن يمر فقط، وتابع “صرخوا عليّ وطلبوا من جيب عسكري حتى يتحدث معي بالعربي، فتشوني ثم أمرني بالعودة إلى منزلي”.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 20 يومًا عدوانًا مدمرًا على مدينة جنين ومخيمها، واعتقل فجر اليوم الاثنين 4 مواطنين من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وكشفت مشاهد التقطتها كاميرا الجزيرة مباشر دمارًا واسعًا في أحد أحياء جنين، حيث دمر الاحتلال المباني وفجر السيارات وجرف الشوارع.

وأمس الأحد، قال مساعد محافظ جنين، منصور السعدي، في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين“، إن الاحتلال دمر مخيم جنين بالكامل وهجر أكثر من 20 ألف مواطن قسرًا، معتبرًا ذلك شكلًا من أشكال العقاب الجماعي يتعرض له أكثر من 400 ألف مواطن بالمحافظة.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان