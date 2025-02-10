أجبروه على رفع يديه.. الاحتلال يحقق مع طفل في أحد شوارع جنين (فيديو)

أجبر جنود الاحتلال الإسرائيلي، طفلًا عمره 10 سنوات على السير رافعًا يديه في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

والتقط الناشط عبادة طحاينة، فيديو للطفل وهو رافع يديه، وروى الطفل ما فعله جنود الاحتلال به.

وقال الطفل إن جنود الاحتلال أوقفوه وحقّقوا معه، موضّحًا “وسألوني كم عمري؟ قعد يحكي معي بالعبري مفهمتش عليهم”.

ثم سألوا الطفل “لماذا تسير في هذا الشارع؟”، فأجابهم بأنه يريد أن يمر فقط، وتابع “صرخوا عليّ وطلبوا من جيب عسكري حتى يتحدث معي بالعربي، فتشوني ثم أمرني بالعودة إلى منزلي”.

جنود الاحتلال يحققون مع طفل فلسطيني عمره 10 أعوام#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/iPFp18yDyW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 9, 2025

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 20 يومًا عدوانًا مدمرًا على مدينة جنين ومخيمها، واعتقل فجر اليوم الاثنين 4 مواطنين من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وكشفت مشاهد التقطتها كاميرا الجزيرة مباشر دمارًا واسعًا في أحد أحياء جنين، حيث دمر الاحتلال المباني وفجر السيارات وجرف الشوارع.

وأمس الأحد، قال مساعد محافظ جنين، منصور السعدي، في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين“، إن الاحتلال دمر مخيم جنين بالكامل وهجر أكثر من 20 ألف مواطن قسرًا، معتبرًا ذلك شكلًا من أشكال العقاب الجماعي يتعرض له أكثر من 400 ألف مواطن بالمحافظة.