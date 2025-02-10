استمرار الحركة في الاتجاهين بين شمال قطاع غزة وجنوبه بعد انسحاب الاحتلال من نتساريم (فيديو)

تستمر اليوم الاثنين الحركة في الاتجاهين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم، وسط القطاع.

ويواصل الفلسطينيون في القطاع، العودة إلى الشمال عبر سيارات محملة بأغراضهم في أعقاب إعلان الاحتلال أمس سحب قواته من نتساريم بالكامل.

وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرا الجزيرة مباشر، تكدّس كبير للسيارات على شارع صلاح الدين وسط القطاع، فيما تظهر آثار الدمار على جانبي الطريق.

تحذيرات إسرائيلية

في المقابل، حذّر المتحدث باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي، سكان غزة من الاقتراب من محيط معبر رفح ومحور فيلادلفيا ومن كافة تجمّعات القوات المتواجدة في المنطقة، كما حذر من أن المنطقة البحرية لا تزال خطرًا.

وأوضح، في بيان، أنه وفقًا للاتفاق، فإن العودة إلى الشمال أصبحت متاحة مشيًا إلى شمال القطاع عبر شارع صلاح الدين، بجانب معبر نتساريم عن طريق شارع الرشيد.

كما ستستمر حركة السيارات إلى شمال القطاع “رهنًا بخضوعها للتفتيش عبر محور صلاح الدين، مؤكدًا حظر انتقال المسلحين أو الوسائل القتالية عبر هذه المحاور”.

#عاجل‼️ بيان عاجل إلى سكان قطاع غزة،

⭕️بناءً على الاتفاق الذي تم التوصل إليه وبعد استكمال استعدادات قوات جيش الدفاع تتاح عودة السكان مشيًا إلى شمال قطاع غزة عبر شارع صلاح الدين.

🔴كما وننوه إلى بقية التعليمات السارية على هذه المنطقة:

⭕️عودة السكان مشيًا إلى شمال قطاع غزة عبر محور… pic.twitter.com/fYKLZRcdT2 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 10, 2025

دليل على فشل الاحتلال

وتعليقًا على انسحاب الاحتلال من نتساريم، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، إنه يعد “استكمالًا لفشل أهداف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع على مدار 15 شهرًا”.

وجاء انسحاب الآليات العسكرية الإسرائيلية، فجر أمس، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

ويتضمن الاتفاق انسحاب قوات الاحتلال من محور نتساريم الذي أقامه الجيش الإسرائيلي وسط القطاع ويفصل شماله عن جنوبه، بعد أكثر من عام وثلاثة أشهر على احتلاله.