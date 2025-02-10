المستشار الألماني: خطة ترامب بشأن غزة تتعارض مع القانون الدولي

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحويل قطاع غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” بأنها “فضيحة” نظرا إلى حجم الدمار والمعاناة هناك، على حد وصفه.

وقال خلال مناظرة انتخابية مع منافسه هفريدرش ميرتس، “هذه الخطة تتعارض مع القانون الدولي، إنه أمر صادم”.

وسبق أن عارض المستشار الألماني خطة ترامب لإعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة قائلًا: “أرفض تماما ما يطرحه الرئيس ترامب، حيث إنه لا يمكننا إعادة توطين سكان غزة في مصر والأردن وهذا الأمر غير مقبول”.

من جهته، قال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، خلال جولته الأخيرة في الشرق الأوسط في 5 فبراير/شباط إن “أي حل ينتهك القانون الدولي هو أمر غير مقبول”.

وأضاف أنه لا يعتقد أن المحادثات المزمعة بين الدول العربية والحكومة الأمريكية الجديدة ستكون ناجحة على هذا الأساس، وأن مقترح التهجير أو إعادة التوطين أو “بكلمات أخرى، طرد الفلسطينيين من وطنهم” يسبب حالة من “خيبة الأمل، وكثيرا من القلق، وصدمة حقيقية في بعض الأحيان”.

كما استغربت صحف ألمانية وأوروبية اقتراح الرئيس الأمريكي القاضي بسيطرة الولايات المتحدة على غزة ونقل سكانها إلى البلدان المجاورة، مؤكدة أنه خرق للقانون الدولي.