تونس.. حركة النهضة تحمّل السلطات مسؤولية سلامة نور الدين البحيري

دعت حركة النهضة التونسية المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة المعتقل السياسي نائب رئيس الحركة الوزير الأسبق نور الدين البحيري بعد نقله إلى المستشفى.

وقالت الحركة في بيان إنها تتابع بقلق بالغ التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للبحيري، الذي نُقل اليوم الاثنين بشكل طارئ إلى مستشفى الرابطة في تونس العاصمة إثر تدهور وضعه الصحي.

وطالبت الحركة بوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس، على حد وصفها.

وحمَّلت الحركة السلطات التونسية “المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة في ظل ما عاناه ويعانيه من تدهور صحي خطير نتيجة ما تعرَّض له من تجاوزات أثناء فترة احتجازه قسرًا” منذ ديسمبر/كانون الأول 2021.