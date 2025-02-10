شهيدان برصاص الاحتلال في قطاع غزة وانتشال ثالث مجهول الهوية

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد مواطن فلسطيني، اليوم الاثنين، برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص على شارع المنصورة الواقع شرق حي الشجاعية؛ مما أدى إلى استشهاد مواطن من عائلة الحرازين.

كما أفادت مراسلة الجزيرة مباشر باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته قبل أسبوعين في منطقة حي السلام بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

بدوره، قال الدفاع المدني في غزة، إنه تمكن من انتشال شهيد مجهول الهوية من منطقة السطر الشرقي بخان يونس جنوبي القطاع.

وأوضح في بيان “تم انتشال شهيد مجهول من قبل طواقم الدفاع المدني من منطقة السطر الشرقي مدخل حمد شرق شارع الڤلل قرب منزل المواطن كمال سلامة”.

تحذيرات إسرائيلية

وصباح اليوم، حذّر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، سكان قطاع غزة من الاقتراب من محيط معبر رفح ومحور فيلادلفيا ومن كافة تجمّعات القوات الموجودة في المنطقة، كما حذر من أن المنطقة البحرية لا تزال منطقة خطر.

وأوضح، في بيان، أنه وفقًا للاتفاق، فإن العودة إلى الشمال أصبحت متاحة مشيًا إلى شمال القطاع عبر شارع صلاح الدين، بجانب معبر نتساريم عن طريق شارع الرشيد.

اتفاق وقف إطلاق النار

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، قتل جيش الاحتلال العديد من الفلسطينيين في غزة بدعوى اقترابهم من مناطق اعتبرها محظورة، كما منع أطقم الإسعاف من انتشال المصابين، وهو ما أدى إلى استشهاد بعضهم.

ومساء أمس الأحد، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه حاول إنقاذ مصاب شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وقال الهلال الأحمر، في بيان مقتضب، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على طواقمه، أثناء محاولة إنقاذ المصاب، رغم التنسيق المسبق ومرافقة طواقم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لفريق الجمعية.

وأكد أن “الطواقم عادت دون انتشال المصاب الذي تأكد استشهاده قبل وصول الطواقم للمكان”.