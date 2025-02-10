قائد سرايا القدس -كتيبة طولكرم: شكلنا غرفة عمليات مشتركة لفصائل المقاومة لإيلام الاحتلال في كافة نقاط انتشاره

أعلنت سرايا القدس -كتيبة طولكرم أنها أحبطت تسلل قوة مشاة إسرائيلية راجلة قوامها 10 جنود خلال محاولتها التمركز داخل منزل في محور المنشية بمخيم نور شمس.

وفي تدوينة لها، اليوم الأحد، عبر قناتها على منصة تليغرام، أوضحت السرايا أن مقاتليها “أوقعوا القوة بحقل من النيران وزخات الرصاص المباشر من المسافة صفر وحققوا إصابات مؤكدة، وتواصل الاشتباك مع قوات النجدة والإسناد”.

وفي هذا الصدد بثت سرايا القدس -كتيبة طولكرم، تصريحات لقائدها قال فيها إن مقاتلي السرايا “تمكنوا من إحراق عدد من آليات العدو وجرافاته العسكرية”، متوعدا الاحتلال بأن الفشل سيلاحقه في كل بقعة من أرض فلسطين.

وأضاف قائد سرايا القدس -كتيبة طولكرم: “شكلنا غرفة عمليات مشتركة برفقة فصائل المقاومة لتنسيق العمل وإيلام العدو في كافة نقاط انتشار جنوده”.

وتابع “منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية على مدن وقرى الضفة، تمكن مقاتلونا من تنفيذ عدد من العمليات العسكرية تجاه النقاط العسكرية ومناطق انتشار الجنود وإيقاع القوات المعادية في كمائن مركبة أوجعت المحتل وأذنابه”.

وأردف “تمكن أبطالنا في سرية مخيم طولكرم برفقة رفاقهم إخوة الدم والسلاح من فصائل المقاومة من إيقاع قوات المشاة التابعة للاحتلال في عدد من الكمائن وتدمير الجرافات العسكرية والأرتال بلهيب عبوات السيف والشجاع والغيث التي عرف العدو بعض بأسها في الميدان”.

وفجر الأحد، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه في شمال الضفة الغربية المحتلة، إلى مخيم نور شمس، شرقي المدينة.

واقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة، معززة بجرافات، مخيم نور شمس، وفرضت حصارًا عليه.

وقال قائد سرايا القدس -كتيبة طولكرم “منذ مساء أمس وحتى هذه اللحظة، وبعد إعلان قوات العدو توسيع العملية في مخيم نور شمس، تمكن أبطالنا من إحراق آليات العدو وجرافاته العسكرية أمام أعين كاميرات التلفزة، لنؤكد لكم أن الفشل الذي لاحق قوات العدو في غزة ولبنان سيلاحقه في كل بقعة من أرضنا وسيخرج من مدينتا مكسورًا مهزومًا بعون الله”.

وتابع “نؤكد أن ما رآه جنود العدو في محور المنشية هو جزء بسيط مما أُعد له ولجنوده المهزومين بإذن الله، وما حصل بآلياته وجرافاته في محور المسلخ وشارع نابلس وباب المخيم ومحور السيف والشارع الرئيسي شاهد على فشل العدو”.

وأكد قائد سرايا القدس -كتيبة طولكرم أن “مقاتلي السرايا يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو في محاور القتال برفقة إخوانهم سرية مخيم طولكرم بكافة تشكيلاتها العسكرية”.

ووجه قائد سرايا القدس -كتيبة طولكرم رسالة إلى قادة الاحتلال، قائلا: “ليعلم الشرذمة نتنياهو والحقير سموتريش وبن غفير وحجر الشطرنج كاتس بأننا قد عاهدنا الله بالظفر بإحدى الحسنين النصر أو الشهادة وسيبقى مخيم الشجاع عنوان المرحلة القادمة بالضفة الغربية التي ستقلب المعادلة فوق رؤوس الصهاينة والمستوطنين”.

ودعا قائد سرايا القدس -كتيبة طولكرم “كل أحرار الضفة الغربية للمضي نحو الجهاد والفداء لتحرير فلسطين من دنس الصهاينة والمستوطنين”.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أصيب 6 فلسطينيين، بينهم طفل، برصاص جيش الاحتلال، في مخيم نور شمس للاجئين شرقي طولكرم شمالي الضفة الغربية، وسط استمرار اقتحام الجيش للمخيم.

واستشهدت امرأتان فلسطينيتان برصاص الاحتلال جراء الاقتحام الإسرائيلي للمخيم.