مؤسسات فلسطينية تكشف عدد أسرى الضفة خلال يناير الماضي

قالت مؤسسات فلسطينية معنية بالدفاع عن حقوق الأسرى في السجون الإسرائيلية إن سلطات الاحتلال اعتقلت 580 شخصا في مدن الضفة الغربية ومخيماتها وقراها خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وذكر بيان مشترك صادر عن “نادي الأسير الفلسطيني” و”هيئة شؤون الأسرى والمحررين” و”مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” أن أغلبية حالات الاعتقال جرت في مدينة جنين ومخيمها، لكن البيان لم يذكر رقما محددا لعدد حالات الاعتقال.

وأضاف البيان أن عدد حالات الاعتقال من النساء بلغ 17 حالة، في حين بلغ عدد المعتقلين من الأطفال دون سن 18 عاما ما لا يقل عن 60 طفلا.

وأشار البيان إلى إعلان استشهاد 4 من الأسرى خلال يناير الماضي، بينهم أسيران من قطاع غزة استشهدا قبل شهور، لافتا إلى أن الإعلان جاء ردا على استفسارات قانونية بشأن مصيرهما.

وأوضح البيان أن الشهداء هم:

محمد شريف العسلي من غزة، استشهد بتاريخ 2024/5/17 وأُعلن استشهاده في 2025/1/29.

إبراهيم عدنان عاشور من غزة، استشهد بتاريخ 2024/6/23 وأُعلن استشهاده في 2025/1/29.

معتز محمود أبو زنيد من الخليل، استشهد بتاريخ 2025/1/13.

محمد ياسين جبر من بيت لحم، استشهد بتاريخ 2025/1/18 وأُعلن استشهاده في 2025/1/19.

وذكر البيان أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 14 ألفا و500 شخص في الضفة الغربية منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى تاريخ وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، موضحا أن الاحتلال اعتقل أكثر من 1100 طفل خلال الفترة نفسها.