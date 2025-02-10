محملا بالجنود والعتاد.. رتل عسكري روسي يخرج من قاعدة طرطوس باتجاه اللاذقية (شاهد)

رصدت الجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، تحركات للجيش الروسي بين قواعده العسكرية غربي سوريا.

وأظهرت المشاهد، رتلًا عسكريًّا روسيًّا متوقّفًا خارج القاعدة العسكرية في طرطوس غربي سوريا، التي تبعد نحو مئة كيلومتر إلى الجنوب من اللاذقية.

وظهر الرتل محمّلًا بالعتاد والجنود استعدادًا للتوجّه إلى مطار حميميم العسكري الروسي في اللاذقية.

وأسست موسكو قواعد عسكرية في سوريا خلال السنوات الماضية، من ضمنها قاعدتا حميميم وطرطوس اللتان تعدان ركيزتين أساسيتين للوجود العسكري الروسي في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، أثيرت تساؤلات حول مستقبل القواعد الروسية العسكرية في سوريا، والأسبوع الماضي أعلنت موسكو أنها تواصل محادثاتها مع السلطات السورية بشأن عدة موضوعات، من بينها مصير القاعدتين العسكريتين.