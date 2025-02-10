مصر ترد على “ادعاءات” نتنياهو وتؤكد تضامنها الكامل مع أبناء غزة

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن استهجانها الشديد للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مقابلة مع إحدى القنوات الأمريكية أمس الأحد، معتبرةً إياها ادعاءات تضليلية مرفوضة تتنافى مع الدور المصري الحيوي في دعم الشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان على غزة.

وأكدت مصر في بيان الخارجية، أن هذه التصريحات تهدف إلى صرف الأنظار عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف المستشفيات والمؤسسات التعليمية ومحطات الكهرباء ومرافق المياه، إضافةً إلى استخدام الحصار والتجويع سلاحًا ضد المدنيين الأبرياء.

وأشار البيان إلى الجهود المصرية المستمرة لدعم غزة، حيث قامت مصر بإدخال أكثر من 5000 شاحنة مساعدات إنسانية منذ وقف إطلاق النار، إلى جانب تسهيل عبور الجرحى والمصابين وحاملي الجنسيات المزدوجة.

رفض قاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين

وشددت مصر على رفضها التام لأي تصريحات أو محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني إلى أراضيها أو إلى الأردن أو السعودية، مؤكدةً تضامنها الكامل مع “أبناء غزة البواسل” الذين يواجهون ظروفًا إنسانية صعبة متمسكين بأرضهم وقضيتهم العادلة.

وأضاف البيان أن هذه المواقف تعكس التزام مصر التاريخي بالقضية الفلسطينية، وحرصها على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي المحتلة.

وختم البيان بالتأكيد على الثوابت المصرية والعربية الراسخة التي تقوم على دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي مقابلة أجراها مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، اتهم نتنياهو، مصر بمنع سكان غزة من المغادرة؛ مما حوّل القطاع إلى “سجن مفتوح”، مشيرًا إلى أن “البعض لجأ لتقديم رشى لحرّاس معبر رفح؛ مما سمح للأثرياء فقط بمغادرة القطاع”، وهي تصريحات نفتها القاهرة.