“موقع عقاري مميز”.. ترامب يجدد التزامه بـ”شراء غزة وتملكها” وقيادي في حماس يرد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه “ملتزم بشراء قطاع غزة وتملّكه”، معتبرًا أنه “من الخطأ” السماح بعودة الفلسطينيين إلى غزة.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، مساء أمس الأحد، “ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما أعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها”.

“موقع عقاري مميز لا يمكن أن نتركه”

وأضاف “سأحوّل غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية، وسنقوم بإعادة بنائها عبر دول ثريّة أخرى في الشرق الأوسط، وسأهتم بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن يُقتلوا”.

واعتبر ترامب أنه “من الخطأ السماح بعودة الفلسطينيين إلى غزة مرة أخرى وهو موقع عقاري مميز لا يمكن أن نتركه”.

رؤية ترامب لسكان غزة

وكرر ترامب تصريحاته السابقة حول استضافة دول عربية لسكان غزة، وقال “دول بالشرق الأوسط ستستقبل الفلسطينيين بعد أن تتحدث معي”.

وبحسب زعم الرئيس الأمريكي، فإن الفلسطينيين في غزة لم يتركوا القطاع لأنه لم يتوفر بديل لهم، قائلًا “في غزة لا يريدون العودة إلى القطاع إذا توفر البديل المناسب لهم”، مشيرًا إلى أنه سيبحث حالات فردية للسماح للاجئين فلسطينيين بدخول الولايات المتحدة.

الرشق: غزة ليست عقارًا

من جانبه، استنكر عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تصريحات ترامب “العبثية”، وقال إنها “تعكس جهلًا عميقًا بفلسطين والمنطقة”.

وأضاف في بيان “غزة ليست عقارًا يباع ويشترى، وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة، وأن التعامل مع القضية الفلسطينية بعقلية تاجر العقارات وصفة فشل”.

وأكد الرشق على أن الشعب الفلسطيني سيفشل كل مخططات التهجير والترحيل، قائلًا إن “غزة لأهلها وهم لن يغادروها إلا إلى مدنهم وقراهم المحتلة عام 1948”.

وتأتي تصريحات ترامب عقب إعلانه قبل أيام عن خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضته الدولتان بشدة ومعهما أغلبية الدول العربية والمنظمات الدولية.