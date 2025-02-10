نواب في الكنيست يقاطعون نتنياهو مرارا ويتهمونه بإفشال اتفاق وقف إطلاق النار

شهدت جلسة الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، توترا إثر مقاطعة نواب كلمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مما دفع رئيس الكنيست إلى تحذيرهم وطرد عدد منهم من القاعة.

واتهم نواب نتنياهو بالمسؤولية عن الفشل في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبمحاولة إفشال اتفاق وقف إطلاق النار الجاري حاليا في غزة، وكذلك بالتخلي عن الأسرى الإسرائيليين.

وكان واضحا مقاطعة نتنياهو تقريبا في كل دقيقة أثناء حديثه.

ترويج نتنياهو لرحلة واشنطن

بدأ نتنياهو خطابه أمام الكنيست بمحاولة الترويج لما جرى في رحلته إلى الولايات المتحدة، إذ وصف لقاءه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “تاريخي وغير مسبوق”، مؤكدا أنه “الأهم” من بين 20 لقاء عقدها مع رؤساء أمريكيين سابقين.

وأشار إلى أنه عاد من الولايات المتحدة بـ”رؤية جديدة” بشأن غزة “لا تشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية”، مشددا على أن رؤى واشنطن وتل أبيب “أصبحت متطابقة” بشأن العديد من قضايا الشرق الأوسط، وأن ترامب “عرض تصورا واضحا” يضمن عدم عودة حماس إلى حكم القطاع.

وأكد نتنياهو أن “إسرائيل لم تكن يوما بهذه القوة، وكذلك تحالفها مع الولايات المتحدة لم يكن بهذه المتانة”، مضيفا أن رؤية ترامب “جديدة وإبداعية”، وأنه “عازم على تطبيقها”.

وأوضح أن “إيران لن تحصل على سلاح نووي”، وهو ما أكده له ترامب أيضا.

نتنياهو: الحرب “لم تنته بعد”

وعن الوضع الميداني في غزة، شدَّد نتنياهو على أن الحرب “لم تنته بعد”، وأن حكومته “مصممة على تحقيق كل أهدافها” وصولا إلى “القضاء على حركة حماس، وإعادة “جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) من غزة، سواء كانوا أحياء أو أمواتا”.

وأضاف أن ما حدث في السابع من أكتوبر “جسَّد حجم الخطر الذي يمثله أعداؤنا”، قائلا “من يرفع سيفه في وجهنا سوف نسحقه”، زاعما أن “النصر المؤزر سيتحقق”.

عاجل | رئيس الكنيست يطرد نوابا إسرائيليين قاطعوا كلمة #نتنياهو أمام الكنيست#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/kkvx6R2WMR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 10, 2025

البيجر وحسن نصر الله

وفي سياق متصل، أوضح نتنياهو أنهم لم يبلغوا واشنطن قبل “تفجير أجهزة البيجر في لبنان” ولا قبل عملية “قتل حسن نصر الله“، موضحا أن “مقتل نصر الله تسبب في صدع بمحور الشر، وأدى إلى سقوط الأسد”، وتمكنوا بعدها من السيطرة على الجولان.

وأضاف أنهم يعملون على “كسر المحور الإيراني، والقضاء على المنظومة الصاروخية لحماس وقوة الرضوان”، مؤكدا أن “إسرائيل تغيّر الشرق الأوسط، والحرب لم تنته بعد”.

وختم نتنياهو حديثه قائلا “بفضل الدعم الأمريكي سنواجه التحديات الماثلة أمامنا”، مشيرا إلى أن إسرائيل “قريبة من فرصة تاريخية في السنوات الأربع المقبلة” مع الإدارة الأمريكية الحالية. ووجَّه رسالة إلى المعارضة التي تشكك في سياساته، قائلا “سنرى نتيجة ذلك في الانتخابات”.

رد لابيد على نتنياهو

بدوره، وجَّه رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد انتقادات لنتنياهو بشأن وضع الأسرى الإسرائيليين في غزة، وقال “لا أفهم ما الذي صدمك يا نتنياهو من وضع الأسرى، وأنت كنت تعلم يقينا حالهم؟”. وأكد في تصريح له “أنت كنت تعلم يا نتنياهو أن أسرانا كانوا يُقتلون في قصف قواتنا لأماكن احتجازهم”.

وأضاف لابيد “مشهد أسرانا الذين عادوا شاحبي الوجوه لم يكن مفاجئا لك يا نتنياهو”. وتساءل منتقدا “ألا تكترث يا نتنياهو بمقتل أسرانا في القصف الذي تنفذه قواتنا؟”.

وأكد زعيم المعارضة أن نتنياهو اتخذ قرارات بشأن الأسرى بناء على اعتبارات سياسية، قائلا “أنت يا نتنياهو قررت التخلي عن أسرانا في غزة لاعتبارات سياسية”.