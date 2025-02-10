هاكابي: إدارة ترامب ستحقق تغييرا له “أبعاد توراتية” في الشرق الأوسط

قال مايك هاكابي الذي عيّنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سفيرًا لدى إسرائيل، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “لن تكون قادرة على البقاء، وأصبح الأمر محسوما”، مشيرًا إلى أن “حماس لن تنجو من رؤية إدارة ترامب لمستقبل قطاع غزة”.

واضاف هاكابي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، مساء الأحد، أنه “طالما أن حماس موجودة فهذا يمثّل تهديدًا للإسرائيليين، إنهم يسعون لتدمير الدولة اليهودية”.

“تغيير ذو أبعاد توراتية”

وتابع هاكابي “أعتقد أننا سنحقق تغييرًا له أبعاد توراتية في الشرق الأوسط خلال ولاية ترامب”.

واشتهر هاكابي، الذي كان حاكما لولاية أركنساس، وكان قسًّا معمدانيًّا قبل أن يدخل عالم السياسة، بمواقفه اليمينية وتأييده الشديد لإسرائيل. وقد حاول الترشح للرئاسة عام 2016، إلا أنه لم ينجح، وسارع بتأييد حملة ترامب قبل فترة رئاسته الأولى.

“ترامب ألقى الصندوق”

ووصف هاكابي خطة ترامب لمستقبل قطاع غزة بقوله إنه “لا يفكر خارج الصندوق، بل ألقى الصندوق وقال لنبدأ بصفحة بيضاء”، مضيفًا أنه “فعل شيئًا جريئًا”.

وتابع هاكابي قائلًا “كان من الممكن أن تكون غزة بمثابة سنغافورة. وبدلًا من ذلك، حولتها حماس إلى هايتي، وفي الواقع، ربما أسوأ من ذلك بكثير”.

وتقوم خطة ترامب على السيطرة الأمريكية على قطاع غزة، وترحيل الفلسطينيين منه، وتحويل القطاع إلى “ريفيرا الشرق الأوسط”، وفق تعبيره.

ولقيت خطة ترامب رفضًا عربيًّا ودوليًّا واسعًا، بما في ذلك انتقادات من جانب الدول الأوروبية الرئيسية، مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، التي أعرب قادتها عن رفضهم لمقترحات ترامب، وأكدوا أنها تخالف القانون الدولي.