وزير إسرائيلي: يمكن إقامة دولة فلسطينية في أي دولة عربية تمتلك مساحة شاسعة

أطلق وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين تصريحات جديدة مثيرة للجدل حول إقامة دولة فلسطينية على أراضي دول عربية.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال، الأحد، تصريحات لكوهين، قال فيها “من يريد إقامة دولة فلسطينية يمكنه إقامتها في بلده ولن نعترض”.

وأضاف وزير الطاقة الإسرائيلي “هناك دول عربية ذات مساحة شاسعة ومن الممكن إقامة دولة فلسطينية فيها”.

وتأتي تصريحات الوزير بعد تصريحات مثيرة أخرى أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي حول إقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية، وهو ما أثار موجة غضب وإدانات واسعة من دول عربية ومنظمات إقليمية ودولية.

وجاءت تصريحات نتنياهو في سياق رد على سؤال بشأن تمسُّك السعودية بإقامة دولة فلسطينية شرطًا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقال نتنياهو “السعودية لديها مساحات شاسعة، ويمكنها إقامة دولة فلسطينية عليها”.

كما تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مخطط لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضته الدولتان ومعهما أغلبية الدول العربية والمنظمات الدولية.