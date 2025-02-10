يأخذون منا مليارات الدولارات.. ترامب لفوكس نيوز: يمكنني عقد اتفاق مع مصر والأردن بشأن غزة (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن خطته للاستيلاء على قطاع غزة وإعادة إعماره لن تتضمن حق الفلسطينيين في العودة إلى هذه المنطقة، على حد قوله.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، اليوم الاثنين، جدَّد ترامب طرحه القائم على “إنشاء مناطق أكثر أمانا وصالحة للعيش للفلسطينيين في مصر والأردن”، وذكر أنه لن يكون هناك حق عودة للفلسطينيين ضمن هذه الخطة.

وأضاف قائلا “سنبني مناطق سكنية آمنة على مسافة معيَّنة من أماكن وجودهم الحالية”. وتابع “بعبارة أخرى، أتحدث عن بناء مكان دائم لهم”، مشيرا إلى أن العيش في القطاع لن يكون ممكنا قبل سنوات.

وأردف “في هذه الأثناء، سأملك أنا هذه الأرض (غزة). فكروا في الأمر كمشروع تطوير عقاري من أجل المستقبل. ستكون قطعة أرض رائعة. لن يتم إنفاق كثير من المال”.

ولدى سؤاله عمّا إذا كان سيكون هناك حق عودة للفلسطينيين، أجاب ترامب “لا، لن يُمنحوا هذا الحق، لأنهم سيحصلون على مساكن أفضل بكثير”.

وتابع “إذا كان عليهم العودة فسيستغرق ذلك سنوات حتى يتحقق، كما أن المنطقة هناك غير صالحة للعيش. أعتقد أنه يمكنني التوصل إلى اتفاق مع الأردن ومصر. كما تعلمون، نحن نقدّم لهم مليارات الدولارات سنويا”.

وفي 4 فبراير/شباط الجاري، كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة بعد التهجير الكامل لسكانه من الفلسطينيين إلى دول أخرى، في حين رحَّب نتنياهو بخطة ترامب، ووصفها بأنها أول فكرة جديدة منذ سنوات.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروّج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وبدعم أمريكي مطلق، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في قطاع غزة، خلَّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 14 ألف مفقود.