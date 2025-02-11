نيران الاحتلال تقتل شابا في رفح ومنير البرش يكشف عدد شهداء غزة منذ سريان الهدنة (فيديو)

استشهد شاب فلسطيني صباح الثلاثاء، أثناء محاولته الخروج من منزله في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد تقدم دبابات إسرائيلية داخل الحي.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد محمد نافذ أبو طه برصاص دبابة إسرائيلية في الحي السعودي بمنطقة تل السلطان غربي المدينة التي تقع جنوبي قطاع غزة.

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في منطقة تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/hYKMTUNi17 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 11, 2025

إطلاق نار كثيف

وذكرت وحدة الإسعاف الفلسطيني، أنها انتشلت شهيدا برصاص الاحتلال بالقرب من الحي السعودي في رفح ونقلته إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر، أن آليات قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل كثيف اتجاه المناطق السكنية في حي السلام وشارع جورج بجنوب شرق مدينة رفح.

وفي الشمال، قال مراسل الجزيرة مباشر، إن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت مركبة بالقرب من جسر وادي غزة في شارع الرشيد.

معاريف: التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن حمـ ـاس ليس لديها أي مصلحة في العودة إلى القتال في ظل الوضع الحالي#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/9qHPNmvGMC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 11, 2025

92 شهيدا في غزة منذ سريان الهدنة

وقال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة الدكتور منير البرش إن إجمالي عدد الشهداء الجدد الذين ارتقوا جراء استهداف الاحتلال المباشر، وصل إلى 92 شهيدًا، إلى جانب إصابة 822 مواطنًا، وذلك منذ بدء سريان الهدنة بقطاع غزة في 19 من شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري.

وأشار البرش إلى ارتقاء شهيدين بسبب مخلفات الاحتلال في قطاع غزة، وارتفاع أعداد الشهداء الذين ارتقوا متأثرين بجروحهم إلى 24 شهيدًا، ليصل إجمالي أعداد الشهداء إلى 118 شهيدًا منذ سريان الهدنة.

كما لفت المسؤول في القطاع الصحي إلى انتشال الطواقم الصحية 641 شهيدًا، منهم نحو 197 شهيدًا لا يزالون مجهولي الهوية.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع إلى 48 ألفا و219 قتيلا و111 ألفا و665 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.