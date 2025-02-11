أهالي الأسرى الإسرائيليين يردون على تهديدات نتنياهو باستئناف الحرب

طلبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، وزعيم المعارضة يائير لابيد، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية من أجل استعادة جميع الأسرى.

وأصدرت هيئة عائلات الأسرى بيانًا مقتضبًا، اليوم الثلاثاء، وجهته إلى نتنياهو، قالت فيه “سيدي رئيس الوزراء، لقد اتخذت قرارًا قياديًّا وقيميًّا لإعادة جميع مختطفينا إلى ديارهم في إطار الاتفاق، لا ينبغي التراجع، لا ينبغي ترك المختطفين يتعفنون في الأسر”.

وأضاف البيان “كما رأينا جميعًا يوم السبت الماضي، ليس لدى المختطفين المزيد من الوقت”، في إشارة إلى الحالة الصحية للأسرى المفرج عنهم.

وتابعت الهيئة “الأحداث الصادمة في الأيام الأخيرة تؤكد الحاجة إلى تقصير الأوقات، وإنهاء المفاوضات الكاملة على الفور، وإعادة آخر المختطفين بسرعة. لا تقف مكتوف اليدين أمام دماء إخوتك”.

واختتم البيان “نتنياهو، تابع عملية إعادتهم بسرعة وبإلحاح، الأحياء لإعادة التأهيل والشهداء للدفن، حتى آخر مختطف”.

لابيد: حكومتنا ملزمة بإعادة الأسرى

من جانبه، قال لابيد في منشور إن حكومة إسرائيل “ملزمة” بإعادة جميع الأسرى إلى ديارهم، مضيفًا “لا يوجد شيء أكثر أهمية من هذا، ولا شيء أكثر إلحاحًا من هذا، المختطفون ليس لديهم وقت”.

وحمَّل لابيد نتنياهو المسؤولية بشأن استكمال المفاوضات والالتزام بالاتفاق، وقال “المسؤولية تقع على عاتق نتنياهو الذي يؤخر مرة أخرى، ويعيق العملية مرة أخرى، ويتخلى عن المختطفين مرة أخرى”.

وطلب لابيد من نتنياهو بأن لا يخاف من وزير المالية المتطرف سموتريتش، الذي يدعم العودة إلى الحرب، وقال لابيد “لديك (نتنياهو) شبكة أمان لإعادة المختطفين إلى ديارهم”.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس الاثنين، تأجيل تسليم الأسرى المقرر يوم السبت المقبل، حتى تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق خاصة المسار الإنساني.

في المقابل، هدد نتنياهو حماس، وقال عقب اجتماع للمجلس السياسي الأمني اليوم الثلاثاء “إذا لم تطلق حماس سراح مختطفينا حتى ظهر السبت، سينتهي وقف إطلاق النار، وسيعود الجيش لقتال شديد حتى هزيمة حماس نهائيًّا”.