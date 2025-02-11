طالبوه “بالكف عن تخريب الاتفاق”.. متظاهرون يغلقون مدخل مكتب نتنياهو في القدس المحتلة (فيديو)

تظاهر عدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة وناشطون، اليوم الثلاثاء، أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة؛ للمطالبة بتنفيذ صفقة الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأغلق المحتجون طريقا رئيسيا في المدينة، وذلك قبيل اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل (الكابنيت).

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أن أعلنت حركة حماس الاثنين، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين المقرر إطلاق سراحهم السبت المقبل، إلى حين وقف تل أبيب انتهاكاتها والالتزام بكل بنود الاتفاق الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال أبو عبيدة متحدث كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الاثنين إن الكتائب “راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو (إسرائيل) وعدم التزامه ببنود الاتفاق”.

وخصّ بالذكر، تأخير عودة النازحين إلى شمال القطاع، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار، وعدم إدخال المواد الإغاثية، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات.

إغلاق الشارع رقم 1 في القدس

وقالت هيئة البث الرسمية إن المحتجين برفقة نشطاء، أغلقوا الشارع رقم 1 في القدس وهو أحد الطرق الرئيسية الحيوية؛ للمطالبة بعدم عرقلة اتفاق غزة وبالإسراع في إتمامه.

وذكرت هيئة البث الرسمية أن ناتالي تسينغاوكر شقيقة ماتان الأسير بغزة، ألقت قنبلة ضوئية من أعلى أحد الجسور المؤدية إلى القدس، وكتبت شعار “المحتجزون (الأسرى) أولًا”.

وقالت عائلات الأسرى، في بيان، إنهم كتبوا شعار “المحتجزون أولا” ليكون رسالة واضحة إلى الكابينت، وقالت إن نتنياهو يماطل ولا يرسل وفدا للتفاوض (لبدء المرحلة الثانية من الاتفاق)، ويفعل كل ما في وسعه لتخريب الاتفاق.

وتقدر تل أبيب وجود 76 أسيرا إسرائيليا في غزة، في حين تحتجز هي في سجونها آلافًا من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وتمارس بحقهم التعذيب والإهمال الطبي والتجويع، وهو ما أودى بحياة العديد منهم.

ويتضمن اتفاق غزة 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء المرحلة الثانية، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

ودعت العائلات نتنياهو إلى منح فريق التفاوض تفويضا كاملا، وإعلانه الالتزام بتنفيذ الاتفاق كله، وتقصير المدة الزمنية لإعادة الأسرى كافة دفعة واحدة.

فشل الاتفاق “مسؤولية نتنياهو”

وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في تصريح إذاعي الثلاثاء، مسؤولية نتنياهو عن إعلان حماس تجميد عملية تسليم الأسرى.

وقال لابيد إن موقف حماس جاء ردا على نتنياهو الذي يقول باستمرار إنه لا يريد الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق.

אות החיים מהתאומים גלי וזיו ברמן הוא קריאת השכמה הבוקר לממשלת ישראל. נתניהו, סע לדוחא. תחזיר את כולם הביתה. הזמן נגמר — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) February 11, 2025

وأرجأ نتنياهو قراره بشأن مفاوضات المرحلة الثانية، التي كان يُفترض أن تنطلق الأسبوع الماضي، إلى حين لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في واشنطن قبل أيام.

ومساء الاثنين، هدد ترامب بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار، إذا لم تطلق حماس كل الأسرى الإسرائيليين بحلول ظهر السبت المقبل.