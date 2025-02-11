“أيدينا على الزناد”.. زعيم الحوثيين يوجه تحذيرا إلى نتنياهو (فيديو)

حذر زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تنفيذ عدوان جديد في غزة، مشددا على جاهزية جماعته عسكريا للتصعيد الفوري ضد تل أبيب إذا عادت إلى التصعيد على القطاع.

ويأتي تصريح الحوثي في ظل تحذيرات إسرائيلية من استئناف حرب الإبادة الجماعية على غزة، بعدما احتجت حركة حماس على مماطلة تل أبيب في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وربطها الالتزام ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال.

وقال الحوثي في كلمة متلفزة “العدو الإسرائيلي يماطل في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وإن اتجه إلى التصعيد فسيقابله صمود وثبات من الشعب الفلسطيني”.

وأضاف محذرا “ليس من مصلحة المجرم نتنياهو أن يتجه إلى عدوان جديد، ويتصور أن الأمور ستكون مريحة له”.

وتابع “أيدينا على الزناد، وحاضرون للاتجاه الفوري للتصعيد ضد العدو الإسرائيلي إذا عاد للتصعيد على غزة”.

وأردف “إذا عاد كيان العدو للتصعيد، سيعودون إلى حالة وظروف وأجواء الحرب ومخاطرها في الوضع الأمني والعسكري، وفي الوضع الاقتصادي نفسه، مهما كان الدعم الأمريكي”.

وجدَّد التحذير قائلا “على الجانب الإسرائيلي أن يدرك أنه مهما كانت رهاناته على الأمريكي فلن يصل إلى تحقيق أهدافه إن اتجه إلى التصعيد”.

🎥 كلمة السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي في ذكرى الهروب المُذل للمارينز الأمريكي من العاصمة صنعاء وآخر المستجدات الإقليمية والدولية 13 شعبان 1446هـ 11 فبراير 2025م#سيد_القول_والفعل #هروب_المارينز_من_صنعاء pic.twitter.com/gqAe9IYlvG — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) February 11, 2025

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويجري خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

مخطط ترامب للاستيلاء على غزة

كما تطرَّق الحوثي في كلمته إلى “المخطط الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرامي إلى الاستيلاء على غزة، بعد تهجير سكانه منه إلى دول أخرى، بينها مصر والأردن”.

وقال الحوثي “الأمريكي يحمل الطمع تجاه بقية البلدان، ويسعى إلى الاستحواذ بالدرجة الأولى، وأن يحظى دائما بنصيب الأسد من كل ثروات البلدان ومصالحها”.

وفي هذا الصدد، أشار الحوثي إلى أن “الأمريكيين يعتبرون هذه الأمة أكلة ووجبة، ويعتبرون من يملك الثروات الهائلة منها بقرة حلوبا”.

وأكد أن “التودد للأمريكي والاسترضاء له، لا يُقرب من الأمريكي لينظر له نظرة إيجابية ومحترمة، فهو ينظر لمن يتودد له نظرة محتقرة”.

ورأى الحوثي أن “المشروع الأمريكي الإسرائيلي هو مشروع تدميري عدواني، يستهدف أمتنا استهدافا خطيرا بهدف احتلال رقعة جغرافية كبيرة من بلدانها”.

وأشار إلى أن “المشروع الأمريكي الإسرائيلي يسعى إلى مصادرة المقدسات، ليس فقط المسجد الأقصى، بل ومكة والمدينة هي جزء من المشروع الصهيوني”.

ولفت إلى أن “الكثير من أبناء أمتنا ينظرون إلى الأمريكي على أنه مختلف عن الإسرائيلي، والحقيقة أنهما وجهان لعملة واحدة في التوجه العدواني والمطامع”.

وأكد الحوثي أن “النظرة الأمريكية لقطاع غزة تلك تمثل استهتارا بكل شيء، سواء القوانين أو الأنظمة أو المبادئ أو القيم أو الأخلاق”.

وحذر من أن “الأسلوب الأمريكي والإسرائيلي هو أسلوب مخادع؛ حيث يعتمد على طرح سقف أعلى، ثم الدخول لمقايضات ومساومات على حساب القضية الفلسطينية”.