الاحتلال خرق الاتفاق في 4 نقاط.. حماس تعلن تنفيذها اتفاق غزة “بدقة” وتمنح الوسطاء مهلة لإلزام إسرائيل به

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها نفذت بدقة وفي المواعيد المحددة كل ما عليها من التزامات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن إسرائيل خرقت بنود الاتفاق في 4 نقاط.

جاء ذلك في بيان للحركة، مساء الاثنين، بعد إعلان جناحها العسكري “كتائب القسام” في وقت سابق تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة للمرحلة الأولى من الصفقة التي كانت مقررة السبت المقبل، لحين التزام إسرائيل بكل بنود الاتفاق.

وقالت الحركة إنها “تعمدت أن يكون إعلان تأجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين قبل 5 أيام من تاريخ التسليم المرتقب (السبت) لمنح الوسطاء فرصة كافية للضغط على إسرائيل من أجل الامتثال للاتفاق”.

وأكدت الحركة في بيانها أن “تأجيل الإفراج عن الأسرى يأتي كرسالة تحذيرية للاحتلال، وللضغط عليه من أجل الالتزام الدقيق ببنود الاتفاق”.

وشددت حماس على أن “باب تنفيذ الصفقة في موعدها لا يزال مفتوحًا، شريطة التزام الاحتلال بجميع بنود الاتفاق وعدم انتهاكها بصورة انتقائية”، وذلك عبر تقديم الأقل أهمية وتأخير وعرقلة الأكثر أهمية، على حد وصفها.

وأكدت الحركة “التزامها ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال الصهيوني”، مضيفة أنها نفذت “كل ما عليها من التزامات بدقة وبالمواعيد المحددة”.

وأحصت الحركة في بيانها “4 خروق لاتفاق وقف إطلاق النار هي: تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهداف الفلسطينيين بالقطاع بالقصف وإطلاق النار عليهم، وإعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث، إضافة إلى تأخير إدخال الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لإنقاذ القطاع الصحي”.

وأشارت حماس إلى أنها “وثقت هذه التجاوزات، وأبلغت الوسطاء بها أولا بأول، لكن إسرائيل لم تتوقف عن انتهاكاتها”.

أبو عبيدة يعلن تأجيل تسليم الأسرى

وكان أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، قد أعلن تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين إلى إشعار آخر، ووقف إسرائيل انتهاكاتها والالتزام بكل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفق بيان صادر عبر منصة تلغرام، قال أبو عبيدة “راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو الإسرائيلي وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات”.

وأضاف “وعليه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل، حتى إشعار آخر (لم يحدده)، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي”.

وختم أبو عبيدة بيانه بالقول “نؤكد التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال”.