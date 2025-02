“الاحتياجات هائلة”.. أطباء بلا حدود: على إسرائيل السماح بدخول الإمدادات من ماء وطعام بشكل عاجل لشمال غزة

قالت منظمة “أطباء بلا حدود”، اليوم الثلاثاء، إن على إسرائيل السماح بدخول الإمدادات الحيوية من ماء وطعام وأماكن للإيواء بشكل عاجل إلى شمالي قطاع غزة الذي تحوَّل إلى “جبال من الأنقاض”.

وذكرت المنظمة، في بيان مقتضب على منصة إكس، أنه بعد مرور أربعة أسابيع من سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا تزال الاحتياجات الإنسانية “هائلة”، مؤكدة أنها لا ترى زيادة في المساعدات المطلوبة.

وأضافت أنها بدأت بإنشاء عيادات متنقلة في جباليا، وتوزيع المياه في بيت لاهيا.

ونقل البيان عن منسقة المنظمة في قطاع غزة سارة فويلستيك أنه “لا يوجد مكان يمكن العيش فيه اليوم في شمالي قطاع غزة، الذي تحوَّل إلى جبال من الأنقاض”.

وأضافت أن الفلسطينيين الذي يعودون إلى شمالي القطاع لا يمكنهم التعرف على أحيائهم.

وقالت المنظمة إنه يجب على إسرائيل، وبشكل عاجل، ضمان تسليم الإمدادات الحيوية التي تشمل أماكن للإيواء والطعام والماء، مع عودة أكثر من نصف مليون شخص إلى شمالي قطاع غزة منذ 27 يناير/كانون الثاني الماضي.

ودعت منظمة “أطباء بلا حدود” إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان سلامة السكان في جميع أنحاء القطاع.

🔴Update from north Gaza: Four weeks since the ceasefire was implemented in Gaza, humanitarian needs remain huge. We’re still not seeing the scale up of aid needed. While exploring longer-term solutions, we started mobile clinics in Jabalia and distributing water in Beit Lahia,… pic.twitter.com/I7rDbAf6uX

— MSF International (@MSF) February 11, 2025