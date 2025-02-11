الجنائية الدولية تدين فرض عقوبات أمريكية على كريم خان وتتعهد بمواصلة عملها

تعهدت المحكمة الجنائية الدولية بمواصلة الاضطلاع بولايتها القضائية “لصالح الملايين من ضحايا الفظائع الأبرياء”.

وقالت المحكمة في بيان اليوم الثلاثاء “نشجب فرض عقوبات من الإدارة الأمريكية على المدعي العام للمحكمة كريم خان”، التي تقضي بتجميد الأصول الأمريكية له، ومنعه وعائلته من زيارة الولايات المتحدة.

ودعت الجنائية الدولية الدول الأطراف بالمحكمة والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى “الوقوف متحدين من أجل العدالة الدولية”، وجددت إدانتها إصدار أمر تنفيذي أمريكي “يهدف إلى فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد”.

وقالت المحكمة في بيان، الجمعة الماضية، إنها “تقف بثبات إلى جانب مسؤوليها، وتتعهد بمواصلة سعيها لإحقاق العدالة وتقديم الأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الجرائم الفظيعة في مختلف أنحاء العالم، وفي كل الحالات المعروضة أمامها”.

وناشدت المحكمة الدول الأعضاء (125 دولة)، وكذلك المجتمع المدني وسائر دول العالم، مواصلة الاتحاد من أجل العدل والحقوق الإنسانية الأساسية.