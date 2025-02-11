الشرع: لم نفرض التجنيد الإجباري وآلاف المتطوعين انضموا إلى الجيش السوري الجديد

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، إن آلاف المتطوعين ينضمون إلى الجيش السوري الجديد، الذي يتم تكوينه عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وفي مقابلة عبر بودكاست مع أليستر كامبل المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وروري ستيورات الوزير البريطاني المحافظ السابق، قال الشرع إنه لم يفرض التجنيد الإجباري بل اختار التجنيد الطوعي، لافتًا إلى أن الآلاف انضموا إلى الجيش السوري الجديد.

وأوضح الشرع أن عددًا كبيرًا من الشبان فروا من سوريا هربًا من التجنيد الاجباري، الذي فرضه النظام السابق وشكّل الهاجس الأكبر للسوريين بعد اندلاع الثورة عام 2011 ومحاولة النظام السابق قمعها.

تسوية أوضاع جنود سابقين

وقدمت كل من إيران وروسيا، دعما عسكريا لقوات النظام السابق خلال سنوات الثورة، ومكّنتها من استعادة السيطرة على مناطق واسعة من البلاد، لكنها انهارت سريعًا في مواجهة هجوم مباغت بدأته فصائل المعارضة المسلحة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وانتهى بدخولها دمشق في 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي وهروب الأسد إلى موسكو.

وفتحت الإدارة الجديدة منذ تسلمها السلطة عشرات المراكز لتسوية أوضاع الجنود السابقين بعد صرفهم من الخدمة. وكان الشرع قد توصل إلى اتفاق مع قادة الفصائل الثورية يقضي بحل جميع هذه الفصائل المسلحة ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، وتشكيل لجنة من قيادات عسكرية لرسم هيكلية للجيش.

وكرر الشرع -الذي عُيّن في 29 يناير/كانون الثاني رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا- خلال المقابلة، المطالبة برفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا. وقال إنه يلمس إجماعًا لدى زوار دمشق على ضرورة رفعها، موضّحًا أن بلاده تواجه تحديات أمنية كبرى، وأحد الحلول المباشرة لها هو تحقيق التنمية الاقتصادية.

And this is why we were in Syria. Long interview with fighter turned President Ahmed al-Sharaa. We discuss on @RestIsPolitics tomorrow and the full interview out on LEADING Monday. Fascinating on so many levels pic.twitter.com/8q49N6Faf7 — ALASTAIR CAMPBELL (@campbellclaret) February 4, 2025

“ليس من الأخلاق تهجير الفلسطينيين”

وفي شأن آخر، قال الشرع خلال المقابلة “إنه ليس من الحكمة والأخلاق البشرية والسياسية أن يتصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإخراج الفلسطينيين بقطاع غزة من أرضهم”.

واعتبر دعوة ترامب إلى تهجير فلسطينيي غزة “جريمة كبيرة جدًّا، لا يمكن أن تحدث ولن تنجح لأنه ليس هناك قوة في العالم يمكنها أن تجبر أهل أرض على أن يهجروا أرضهم”.

وشدد الشرع على أن الفلسطينيين في غزة تحمّلوا العذاب والقتل والدمار على مدار 15 شهرًا من حرب الإبادة الإسرائيلية، ولم يقبلوا الخروج من أرضهم.

وختم بالقول “لأكثر من 80 عامًا، كانت هناك محاولات لإخراج الفلسطينيين من أرضهم، لكنهم أعطوا درسًا هو التمسك بالأرض”.

وفي 4 فبراير/شباط الجاري، كشف ترامب بمؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة بعد تهجير سكانه من الفلسطينيين إلى دول أخرى.