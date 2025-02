الشرع: لم نفرض التجنيد الإجباري وآلاف المتطوعين انضموا إلى الجيش السوري الجديد

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، إن آلاف المتطوعين ينضمون إلى الجيش السوري الجديد، الذي يتم تكوينه عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وفي مقابلة عبر بودكاست مع أليستر كامبل المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وروري ستيورات الوزير البريطاني المحافظ السابق، قال الشرع إنه لم يفرض التجنيد الإجباري بل اختار التجنيد الطوعي، لافتًا إلى أن الآلاف انضموا إلى الجيش السوري الجديد.

وأوضح الشرع أن عددًا كبيرًا من الشبان فروا من سوريا هربًا من التجنيد الاجباري، الذي فرضه النظام السابق وشكّل الهاجس الأكبر للسوريين بعد اندلاع الثورة عام 2011 ومحاولة النظام السابق قمعها.

وقدمت كل من إيران وروسيا، دعما عسكريا لقوات النظام السابق خلال سنوات الثورة، ومكّنتها من استعادة السيطرة على مناطق واسعة من البلاد، لكنها انهارت سريعًا في مواجهة هجوم مباغت بدأته فصائل المعارضة المسلحة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وانتهى بدخولها دمشق في 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي وهروب الأسد إلى موسكو.

وفتحت الإدارة الجديدة منذ تسلمها السلطة عشرات المراكز لتسوية أوضاع الجنود السابقين بعد صرفهم من الخدمة. وكان الشرع قد توصل إلى اتفاق مع قادة الفصائل الثورية يقضي بحل جميع هذه الفصائل المسلحة ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، وتشكيل لجنة من قيادات عسكرية لرسم هيكلية للجيش.

وكرر الشرع -الذي عُيّن في 29 يناير/كانون الثاني رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا- خلال المقابلة، المطالبة برفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا. وقال إنه يلمس إجماعًا لدى زوار دمشق على ضرورة رفعها، موضّحًا أن بلاده تواجه تحديات أمنية كبرى، وأحد الحلول المباشرة لها هو تحقيق التنمية الاقتصادية.

