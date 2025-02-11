هذا عدد السوريين الذين عادوا من تركيا منذ سقوط النظام المخلوع

قال مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، الاثنين، إن المنافذ الحدودية مع تركيا استقبلت 100 ألف و905 مواطنين سوريين عائدين للاستقرار النهائي في وطنهم، خلال شهرين من إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأوضح علوش في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن العائدين توزعوا على معبر باب الهوى بعدد 49485 مواطنا، ومعبر السلامة بـ35834 مواطنا، ومعبر كسب بـ7644 مواطنا، ومعبر الحمام بـ5504 مواطنين، ومعبر جرابلس بـ2438 مواطنا. وأشار إلى تقديم كل الخدمات والتسهيلات مجانا، وإعفاء العائدين من الرسوم على أمتعتهم وأثاثهم المصحوب معهم.

وأوضح علوش أن معبر باب الهوى استقبل 72859 مسافرا، منهم 60583 قادما و12276 مغادرا، بينما استقبل معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، 627287 مسافرا، بينهم 339018 قادما و288269 مغادرا.

وذكر المسؤول السوري أن معبر نصيب الحدودي مع الأردن استقبل 174241 مسافرا، موزعين على 109837 قادما و64404 مغادرا، مشيرا إلى استقبال المعبر عشرات الوفود الصحفية والدبلوماسية وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، وتسهيل تدفق القوافل الإغاثية القادمة من الدول الشقيقة والصديقة.

وبالنسبة لمعبر البوكمال الحدودي، فقد استقبل 5460 مواطنا سوريا عائدا من العراق، مع تقديم التسهيلات لعبور المواطنين العراقيين واللبنانيين بأمان وسلاسة.

والجمعة، أعلن ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، غونزالو فارغاس يوسا، أن 270 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024.

ووفقا لإحصاءات أممية، فإن أكثر من 13 مليون سوري غادروا بلداتهم ومدنهم قسرا بسبب الحرب، وبلغ العدد الإجمالي 7.2 ملايين نازح داخليا، و6.5 ملايين لاجئ وطالب لجوء في دول مختلفة.