بعد إعلان أبو عبيدة.. نتنياهو يهدد باستئناف القتال في قطاع غزة (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سينتهي إذا لم تطلق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سراح الأسرى الإسرائيليين حتى ظهر السبت المقبل.

وأضاف نتنياهو، في بيان متلفز، أنه أمر قوات الجيش داخل قطاع غزة وخارجه بحشد القوات والاستعداد.

وقال عقب اجتماع للمجلس السياسي الأمني “إذا لم تطلق حماس سراح مختطفينا حتى ظهر السبت، سينتهي وقف إطلاق النار، وسيعود الجيش لقتال شديد حتى هزيمة حماس نهائيا”.

ورحَّب نتنياهو بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي هدد فيها بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بحلول السبت المقبل.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنه سيتم تأجيل تسليم الدفعة الجديدة من الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل “حتى إشعار آخر”.

وأضاف أبو عبيدة، أمس الاثنين، في تغريدات عبر قناته على تلغرام “سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم الموافق 15-02-2025 حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي”.

وأكد أبو عبيدة التزام المقاومة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى “ما التزم بها الاحتلال”.

وذكر أبو عبيدة أن القرار “جاء بعد أن لاحظت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بأشكالها كافة حسب ما اتُّفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات”.