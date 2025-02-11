“بيتنا الثاني”.. أهالي شمالي غزة يطالبون بسرعة إعمار المساجد بعد تدميرها خلال الحرب (فيديو)

طالب أهالي شمالي قطاع غزة بسرعة إعادة بناء المساجد في المنطقة، بعد أن دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على القطاع.

واشتكى سكان من شمالي القطاع عبر الجزيرة مباشر من عدم وجود مساجد صالحة لإقامة الشعائر، بعد أن استهدف جيش الاحتلال جميع المساجد هناك خلال الحرب.

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وقال غسان الزين، وهو مؤذن بأحد مساجد المنطقة، للجزيرة مباشر “في بيت لاهيا 44 مسجدا، هُدم أكثر من 37 منها كليا والباقي جزئيا”.

وأضاف “حتى اللحظة من عام ونص، لم يُرفع الأذان على قبب ومآذن المساجد بسبب استهداف الاحتلال للمساجد”.

بدوره، قال بكر حمودة للجزيرة مباشر “المسجد كان بيتنا الثاني”، مضيفا أنهم كانوا يشعرون بالفرح عند ذهابهم إلى المسجد للترويح عن أنفسهم وحفظ القرآن الكريم والصلاة.

أما أبو محمد آغا فقال “الناس اشتاقت للأذان وصلاة الجماعة وسماع القرآن الكريم”، مطالبا بسرعة إعادة بناء ما دُمر من مساجد.

وحسب وزارة الأوقاف الفلسطينية، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي 815 مسجدا في قطاع غزة كليا و151 مسجدا جزئيا، خلال حربه على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.