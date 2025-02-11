صحفية تباغت ترامب: لماذا لا تستقبلون الفلسطينيين؟ وهكذا أجاب (شاهد)

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل مجددا، بإجابته على سؤال طرحته صحفية حول إمكانية قبول الولايات المتحدة للاجئين الفلسطينيين.

وأثناء حديث ترامب مع الصحفية التي سألت “هل ستقبلون اللاجئين الفلسطينيين في الولايات المتحدة بما أنكم تبحثون عن دول أخرى؟”، فأجاب ترامب “يجب أن أنظر في الأمر، أعتقد أنها مسافة بعيدة جدا بالنسبة لهم”.

“المسافة بعيدة جدا”

وأردف “لكن يجب أن أنظر إلى حالات فردية”، مضيفًا “لقد استقبلنا الكثير من الأشخاص في السابق، لكن بالنسبة إلى قدومهم إلى الولايات المتحدة، فإن المسافة بعيدة عليهم، وسيكونون بعيدين عن عائلاتهم وأصدقائهم وكل شيء آخر”.

وكرر زعمه “أعتقد أنهم سيكونون سعداء جدًا بالبقاء في المنطقة، مع مكان آمن حيث يمكن أن يكونوا آمنين، ويعيشوا حياة جيدة، إنهم لا يريدون العودة إلى غزة، إنهم يعودون فقط لأنه ليس لديهم بديل”.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان بشدة، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وفي 4 فبراير/شباط الجاري، كشف ترامب بمؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها إلى دول أخرى.