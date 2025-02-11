حماس ترد على تصريحات ترامب بشأن غزة

جددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضها “تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير شعبنا من قطاع غزة تحت ذريعة إعادة الإعمار”.

وقالت الحركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات ترامب “عنصرية ودعوة للتطهير العرقي، بهدف تصفية القضية الفلسطينية والتنكر لحقوق شعبنا الوطنية الثابتة”.

وأكدت حماس أن مخطط ترحيل الشعب الفلسطيني من قطاع غزة لن ينجح، وسيواجَه بموقف فلسطيني وعربي وإسلامي موحَّد يرفض كل مخططات التهجير.

وأشار بيان حماس إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة صمد في وجه القصف والعدوان، مضيفًا أنه “سيبقى ثابتًا في أرضه، وسيُفشل كل خطط التهجير والترحيل القسري”.

وأضاف البيان أن “ما فشل الاحتلال في تحقيقه عبر العدوان والمجازر، لن يفلح في تحقيقه عبر مخططات التصفية والتهجير”.

وأكدت حماس التزامها “باتفاق وقف إطلاق النار ما التزم الاحتلال به، الذي تم برعاية وضمانة الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، وشهد عليه المجتمع الدولي”.

وأوضحت أن “الاحتلال هو الطرف الذي لم يلتزم بتعهداته، وعليه تقع مسؤولية أي تعقيدات أو تأخير”.

وأعلن ترامب تمسُّكه بخطته لسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة ونقل سكانه، كما هدد بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بحلول السبت المقبل.