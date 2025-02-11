دفعة جديدة تستعد لمغادرة غزة للعلاج.. و”الصحة” تؤكد تعمّد الاحتلال عرقلة سفر حالات متأخرة (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، مشاهد من مستشفى غزة الأوروبي لاستعداد 53 مريضًا وجريحًا للسفر عبر معبر رفح لاستكمال علاجهم خارج القطاع.

قالت وزارة الصحة في غزة في بيان صحفي اليوم “إن الاحتلال الاسرائيلي يتعمد عرقلة سفر الحالات المرضية عبر معبر رفح البري”.

وأوضحت الوزارة أن “عددًا من الحالات المرضية، التي حصلت على الموافقة للسفر، يتم إبلاغها بالرفض يوم السفر أو رفضها مباشرة ورفض المرافق في وقت متأخر”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “ضمن قائمة مرضى اليوم، تم رفض سفر حالة مرضية لطفل عمره 16 عامًا، وهو مريض بالسرطان، كما تم رفض سفر مرافق لمريض آخر.

وأضافت الوزارة “أن عدد الحالات التي ستغادر اليوم 53 حالة، وهو أقل من العدد المطلوب السماح له بالمغادرة وهو 150 من المرضى والجرحى”.

“احتياجات هائلة”

وفي السياق ذاته قال الدكتور ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن الاحتياجات الصحية في قطاع غزة “هائلة” بسبب ندرة المرافق والخدمات الصحية العاملة.

واضاف أثناء حديثه للصحفيين في بث مباشر “حوالي 18 من أصل 36 مستشفى تعمل جزئيا وحوالي الثلث – 55 من أصل 143 مركزاً للرعاية الصحية الأولية- تعمل جزئيا و11 مستشفى ميدانيا تعمل”.

وخلف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 48 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 111 ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.