ذو القرنين للجزيرة مباشر: هذا ما جعلني أرفع علمَي فلسطين والسودان في مباراة “سوبر بول” (فيديو)

قال “ذو القرنين”، وهو أمريكي من أصل سوداني، للجزيرة مباشر إنه رفع علمَي فلسطين والسودان خلال المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية “سوبر بول”، تعبيرًا عن موقفه الرافض لما يحدث بحق المسلمين.

وأضاف ذو القرنين في لقاء مع “المسائية” على الجزيرة مباشر، مساء الاثنين، أنه أقدم على ما فعله بسبب ما يراه من معاناة الفلسطينيين.

وذكر أنه يريد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان حاضرًا للمباراة، وقف الإبادة الجماعية وأن يساعد على تحرر الفلسطينيين ليتمكنوا من الحياة بكرامة.

كما أعرب عن أمله في استقرار الأوضاع في السودان وأن ينعم بالسلام.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام مقطعًا مصورًا يُظهر قيام أحد المشاركين في عرض فني بين شوطي المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية برفع علمَي فلسطين والسودان، ثم القفز من منصة العرض والانطلاق عدوًا قبل أن يمنعه أفراد الأمن.

وجرى الأمر بحضور الرئيس دونالد ترامب. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الهيئة المنظمة لدوري كرة القدم الأمريكية قررت منع الرجل من دخول ملاعب البطولة.