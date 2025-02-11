تصعيد في شمال الضفة.. إحصائية صادمة بشأن النازحين قسرا ونداء استغاثة من محافظ طولكرم (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر، إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات العائلات الفلسطينية على النزوح القسري من مناطق شمالي الضفة الغربية أبرزها مخيم نورشمس قرب طولكرم ومخيم الفارعة جنوب طوباس، وذلك تزامنًا مع استمرار العملية العسكرية والدفع بتعزيزات لتجريف وهدم منازل المواطنين.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل شردت نحو 40 ألف مواطن من مخيمات اللاجئين بشمال الضفة الغربية، مؤكدة أن التهجير القسري للتجمعات الفلسطينية يتصاعد بوتيرة مثيرة للقلق.

الأطول في الضفة منذ الانتفاضة الثانية

وأضافت في بيان لها، أن عمليات التهجير بدأت في مخيم جنين واستمرت نحو ثلاثة أسابيع، وهي حاليا الأطول في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية، وقد امتدت إلى مخيمات طولكرم ونور شمس والفارعة.

وأوضحت، أن آلاف العائلات الفلسطينية هُجِّرت قسرا منذ أن بدأت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات واسعة النطاق في الضفة الغربية في منتصف عام 2023، مؤكدة أن العمليات المتكررة والمدمرة جعلت مخيمات اللاجئين الشمالية غير صالحة للسكن؛ ما أدى إلى حصار السكان في نزوح دوري.

وأشارت “الأونروا” إلى أن أكثر من 60%، من النزوح في عام 2024 كان نتيجة لاقتحامات الاحتلال.

وقالت، إن النزوح القسري في الضفة هو نتيجة لبيئة خطيرة وقسرية على نحو متزايد، إذ أصبح استخدام الضربات الجوية والجرافات المدرعة والتفجيرات المتحكم فيها والأسلحة المتقدمة من الاحتلال، أمرا شائعا وهو امتداد للحرب في غزة، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن 38 غارة جوية في عام 2025 وحده.

وأكدت الوكالة ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات، وأن العقاب الجماعي غير مقبول على الإطلاق، موضحة أن مخيم جنين أصبح اليوم خاليا من السكان، ما يستحضر ذكريات الانتفاضة الثانية، وهذا المشهد من المقرر أن يتكرر في مخيمات أخرى.

نداء استغاثة من محافظ طولكرم

بدوره، وجه محافظ طولكرم عبد الله كميل، نداء استغاثة عاجلًا باسم مؤسسات المحافظة وفعالياتها “لوقف عدوان الاحتلال وإسناد من أُجبروا على النزوح قسرا من منازلهم من أهلنا بمخيمي طولكرم ونور شمس”، وسط تدمير ممنهج للبنية التحتية.

وقال كميل في بيان إن المخيمين “يتعرضان لأبشع عدوان أدى إلى نزوح جماعي وصل إلى حد 85% من سكانه، حيث تم إجبارهم على الخروج قسرا من منازلهم، وبينهم مرضى وذوو إعاقة وأطفال ونساء، هاموا على وجوههم في ظل البرد الشديد”.

عدوان على جنين

ووسع جيش الاحتلال، فجر اليوم، عدوانه في يومه الثاني والعشرين، شمال الضفة الغربية المحتلة، ليشمل الحي الشرقي من مدينة جنين، إذ اعتلى قناصته عمارات سكنية، وسط تجريف وتدمير للبنية التحتية.

وكان مساعد محافظ جنين منصور السعدي، قال إن الاحتلال تسبب بدمار هائل في مخيم جنين وتهجر أكثر من 20 ألف مواطن قسرا.

ووفق رئيس بلدية جنين محمد جرار، فإن المدينة تكبدت خسائر اقتصادية تجاوزت حاجز الملياري دولار في البنى التحتية والمباني والمتاجر، خلال السنوات الثلاث الماضية، إثر تعرضها لـ104 اقتحامات متواصلة.

وأشار إلى أن هذا العدوان والإخلاء هو “الأسوأ على الإطلاق”، ويتزامن مع ظروف اقتصادية صعبة، وأن ما يحصل في جنين كارثة على كل المستويات.

نزوح وسط أوضاع صعبة

كما التقت الجزيرة مباشر مع بعض النازحين من مناطق في مخيم طولكرم، قالوا، إن قوات الاحتلال لم تمهلهم إلا 5 دقائق فقط للخروج من دارهم، وساروا في أوضاع صعبة وسط برودة الجو.

ووصف مواطنون من مخيم طولكرم، ممن تبقوا في منازلهم على أطراف المخيم، الوضع بأنه مرعب، حيث اشتدت حدته خلال الأيام الثلاثة الماضية، خصوصًا ليلًا، مع استنفار جنود الاحتلال أثناء مداهمتهم المنازل وإطلاقهم الأعيرة النارية والقنابل داخلها، مصحوبة بدوي انفجارات، وكأنها ساحة حرب.

واشتكى النازحون من نقص في المواد الغذائية وسط الحصار الإسرائيلي، وقالوا إنهم لا يعرفون وجهة يسيرون إليها، مع إجبار الاحتلال لهم بإخلاء منازلهم وسط إطلاق الرصاص.

كما رصدت الجزيرة مباشر، أحول النازحين من مخيم الفارعة جنوب طوباس، بعد إجبار قوات الاحتلال لهم على ترك منازلهم، وسط العملية العسكرية التي تنفذها، وسط ظروف صعبة.

المقاومة تتصدى

وتصدت فصائل المقاومة الفلسطينية، لاقتحامات الاحتلال في الضفة، وكشفت فصائل المقاومة الفلسطينية، أنها استهدفت قوات الاحتلال وآلياته.

وكشفت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح- أنها نفذت عملية ضد قوات الاحتلال بمشاركة كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس– وسرايا القدس، الجناح العكسري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وقالت كتائب شهداء الأقصى– طولكرم “استهدفنا بمشاركة كتائب القسام وسرايا القدس قوة صهيونية راجلة كانت متحصنة داخل أحد المنازل في محيط مخيم طولكرم وحققنا إصابات مباشرة”.