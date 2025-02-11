“لو بنموت ما بنطلع من غزة”.. أهالي منطقة بئر النعجة المنكوبة يتمسكون بأرضهم (فيديو)

وثقت الجزيرة مباشر جانبًا من الظروف القاسية التي يعيشها سكان غزة بعد العدوان الإسرائيلي، وتحديدًا منطقة بئر النعجة المنكوبة شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد دمارًا واسعًا في الحي، إذ سُويت أغلبية المنازل بالأرض، ولا توجد مراكز صحية أو آبار مياه أو مدارس للإيواء، ومع هذه الظروف يتمسك الأهالي بالعيش على ركام منازلهم بدلًا من تهجيرهم خارج القطاع.

واشتكى أحد سكان المنطقة من صعوبة الأوضاع، قائلًا إنه وضع خيمته فوق ركام منزله المدمر، لكن الأمطار والرياح الشديدة أسقطتها، مشيرًا إلى وضع مأساوي “أمي مريضة وعندي 3 شهداء وزوجتي مصابة بالشلل”.

وسلط الضوء على تعنت الاحتلال في إدخال المساعدات، قائلًا “يعيش في الحي 300 عائلة، وما دخل لنا حتى الآن 25 خيمة فقط”، متسائلًا “أين يعيش الباقون؟”.

لكن مع هذه الظروف، أكد أنه متمسك بأرضه “منهاجرش والله، مش بس لو أسقطوا المنزل علينا، لو قصفونا نحن مباشرة”.

كما اشتكى آخر من قلة المياه في المنطقة بسبب تدمير الاحتلال للآبار، لكنه أكد أيضًا تمسُّكه بأرضه، قائلًا “وين بدنا نروح؟ والله لو بنموت ما بنطلع من غزة، نكمّل هنا ونموت هنا، هذه المرة مش هنطلع لو هنموت، إحنا ميتين بالفعل مش عايشين”.

وعن مخططات التهجير، سخر أحد السكان، وقال إنه حتى لم ينزح إلى جنوب القطاع خلال الحرب، فكيف له أن يهاجر خارج غزة؟ مضيفًا “مستحيل، ولو عايش بين الركام، نريد أن نموت هنا”.

وينتظر الأهالي أن يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بالمسار الإنساني في اتفاق وقف اطلاق النار الخاص بإدخال 600 شاحنة يوميًّا محملة بالمساعدات، إضافة إلى آلاف الخيام والكرفانات، وهو ما تسبب في إعلان حماس عدم تسليم أسرى إسرائيليين يوم السبت المقبل، حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق.