ملك الأردن بعد لقاء ترامب: موقفنا ثابت ضد تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني تمسُّكه بموقفه ضد تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقال الملك عبد الله، في بيان نشره اليوم الثلاثاء، عقب لقاء جمعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، إنه أكد خلال اللقاء أن مصلحة الأردن واستقراره، وحماية الأردن والأردنيين بالنسبة له “فوق كل اعتبار”.

وأضاف “أعدت التأكيد على موقف الأردن الثابت ضد التهجير للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وهذا هو الموقف العربي الموحد، يجب أن تكون أولوية الجميع إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في القطاع”.

أنهيت للتو مباحثات بناءة مع الرئيس ترمب في البيت الأبيض. ممتنون لحسن الضيافة. بحثنا الشراكة الراسخة بين الأردن والولايات المتحدة، وأهميتها في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن المشترك. — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) February 11, 2025

كما أكد ملك الأردن أن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة هو حل الدولتين، موضحًا “وهذا يتطلب الدور القيادي للولايات المتحدة. الرئيس ترامب رجل سلام، وكان له دور محوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة. نتطلع لاستمرار جهود الولايات المتحدة وجميع الأطراف لتثبيت وقف إطلاق النار”.

وشدَّد على ضرورة خفض التصعيد في الضفة الغربية لمنع تدهور الأوضاع هناك، التي أوضح أنه ستكون لها “آثار سلبية على المنطقة بأكملها”.

واختتم البيان “سنستمر في العمل بشكل فاعل مع شركائنا لتحقيق السلام العادل والشامل للجميع في المنطقة”.

وأعلن ترامب، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع الملك الأردني، تمسُّكه بخطته لسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة ونقل سكانه إلى دول أخرى، كما هدد بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بحلول السبت المقبل.