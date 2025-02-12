أول اتصال بين بوتين والشرع منذ سقوط نظام الأسد.. هذا ما جرى خلاله

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لزيارة موسكو، وذلك خلال اتصال أجراه بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بحسب بيان للرئاسة السورية، اليوم الأربعاء.

وقال بيان الرئاسة السورية إن بوتين أكد “دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها، كما أبدى استعداد بلاده لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها روسيا مع النظام السابق”.

وأضاف البيان أن الرئيس الروسي أكد على وجوب رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

وذكر البيان أن الشرع أكد على “العلاقة الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين، وانفتاح سوريا على كل الأطراف بما يخدم مصالح الشعب السوري ويعزز الأمن والاستقرار في سوريا”.

وذكر البيان أن الزعيمين بحثا “الوضع الحالي في سوريا، وخارطة الطريق السياسية لبناء سوريا الجديدة”.

كما أعلن الكرملين عن الاتصال، الذي يعد الأول منذ سقوط نظام بشار الاسد وفراره إلى موسكو، في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، إن بوتين بحث مع الشرع خلال الاتصال “اهمية تنفيذ سلسلة من الاجراءات الهادفة الى تطبيع مستدام” للوضع في سوريا و”إحياء الحوار بين السوريين”.

ولدى روسيا قاعدتين في سوريا. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، زار نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف العاصمة السورية دمشق، حيث التقى الرئيس أحمد الشرع.