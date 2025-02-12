إصابة وزير ليبي بالرصاص ونقله إلى المستشفى

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة، أصيب برصاصتين في قدمه إثر اعتداء استهدف سيارته في طرابلس، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأدانت حكومة الوحدة الوطنية، ما قالت إنه محاولة الاعتداء المسلح التي استهدفت الوزير أثناء استقلاله سيارته على الطريق السريع في طرابلس.

وأكدت الحكومة أن حالة الوزير الصحية مستقرة، وأن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها لتعقب الجناة.

وشددت الحكومة، على أنها لن تتهاون مع أي محاولات تهدد أمن الدولة واستقرارها.