الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل اتصال هاتفي بين السيسي والملك عبد الله

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله بن الحسين اتفقا في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن الاتصال “ركز بشكل كبير على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد الزعيمان على وحدة الموقفين المصري والأردني، بما في ذلك ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية في إطار المساعي الرامية لإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع”.

وشدد البيان على ضرورة وقف ما وصفها بالممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف البيان أن الرئيس المصري والملك الأردني، أكدا على ضرورة “البدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل فوري مع عدم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه”.

كما أكد البيان على أن السيسي وعبد الله أبديا حرصهما على التعاون الوثيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف تحقيق “السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط، وقيامه بقيادة مسار يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة”.

وأشار البيان إلى أن الطرفين يستعدان للمشاركة في القمة العربية الطارئة المقررة في مصر في 27 فبراير/شباط الجاري.

ويضغط الرئيس الأمريكي ترامب من أجل تنفيذ خطة لإعادة توطين سكان القطاع في كل من مصر والأردن، وهو ما رفضته الدولتان رفضا قاطعا.