السعودية: نرفض التصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن تهجير الفلسطينيين

أعلنت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لما سمّتها “التصريحات الإسرائيلية المتطرفة” بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدة أن السلام الدائم في المنطقة لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الثلاثاء، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ووفق الوكالة، تناول مجلس الوزراء السعودي التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعرب مجلس الوزراء السعودي “عن الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه، وعن التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية لدى السعودية”.

كما شدَّد مجلس الوزراء السعودي على أن “السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين”.

#مجلس_الوزراء يتناول التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، ويعرب عن الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه، وعن التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية لدى المملكة العربية السعودية، ويشدّد على أن السلام الدائم لن يتحقق إلا… pic.twitter.com/iiWTMc5KFZ — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 11, 2025

ويوم الجمعة الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن السعودية لديها مساحات شاسعة، وبإمكانها إقامة دولة فلسطينية عليها.

جاءت تصريحات نتنياهو ردا على سؤال لمذيع القناة 14 الإسرائيلية بشأن تمسُّك الرياض بإقامة دولة فلسطينية من أجل تطبيع العلاقات مع تل أبيب، بعد أيام من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، وزعمه أن السعودية لم تعد تشترط تأسيس دولة فلسطينية للتطبيع مع إسرائيل.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروّج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وردَّت السعودية، في بيانين للخارجية شديدَي اللهجة رافضَين للتهجير، يؤكد الأول أن “موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت ولا يتزعزع، وهذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات، والمملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك”.

أما البيان الثاني فقد رفض تصريحات نتنياهو، ووصفها بأنها “متطرفة محتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين“.