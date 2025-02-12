الشيباني: حكومة جديدة ستُطلق الشهر المقبل وتراعي تنوع الشعب السوري (فيديو)

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، إنه يجب إزالة العقوبات المفروضة على بلاده مع زوال نظام بشار الأسد، مردفًا “ولكن ذلك لم يحدث بعد”.

وأضاف الوزير خلال القمة العالمية للحكومات في دبي، إن “الاستثناءات الخاصة بالعقوبات من جانب الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوربي لا تلبي تطلعات الشعب السوري حتى الآن”.

“نحن من اعترفنا بالتنوع”

وتابع “أوقفنا الفساد المنظم الذي كان ينهب ثروات الشعب السوري والميزانية، ونحن من اعترفنا بالتنوع على عكس النظام السابق ونعتبره مصدر قوة وإلهام”.

وأكد “نريد أن يشعر الشعب السوري بالثقة تجاه الحكومة السورية الجديدة؛ لاسيما وأن الوضع الأمني في البلاد حاليًا جيد جدا، وجميع السوريين شاركوا في التغيير الذي حدث خلال 11 يومًا”.

وقال إن عملية بناء الأمن والجيش ستحتاج لبعض الوقت.

حكومة جديدة تضم كل الأطياف

ولفت الشيباني، إلى أن الحكومة السورية التي ستطلق في مطلع مارس/آذار المقبل ستكون ممثلة للشعب السوري وتراعي تنوعه.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي و53 سنة من نظام عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.