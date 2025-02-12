“بنطلع فوق عند ربنا ولا بنطلع من غزة”.. أطفال جباليا يتحدون خطة ترامب (شاهد)

“لو ضربوا غزة بالأحزمة النارية فلن نطلع منها”.. بهذه العبارة ردّ عدد من أطفال مخيم جباليا شمالي قطاع غزة على دعوات التهجير.

وأبدى أطفال غزة استعدادهم للموت في أرضهم على الخروج منها وتهجيرهم إلى أي مكان آخر، وذلك ردًا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي غزة عنوة خارج أراضيهم والاستيلاء على القطاع.

بنطلع “فوق عند ربنا” ولا بنطلع من غزة.

ردّ أطفال مخيم جباليا على دعوات التهجير. pic.twitter.com/qJ1OhvRnVv — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) February 11, 2025

وقال الأطفال بأعلى صوتهم خلال ردهم “خلي ترامب يزعق براحته.. بدناش نطلع من أراضينا، وحتى لو أن إسرائيل ضربت غزة بالأحزمة النارية فلن نخرج من أراضينا إلا في حالة واحدة فقط؛ عندما تصعد ارواحنا إلى الله فنصعد معها إلى سماء غزة ولن نتركها”.

وكرر أطفال مخيّم جباليا تأكيدهم على رفض النزوح عن أراضيهم، مرددين “لا نريد الخروج من غزة ولا من الشمال ولا من مخيم جباليا مهما كان الوضع”.

وعلق مصوّر المقطع قائلًا “هكذا يبدو رغم صعوبة الحياة ورغم الدمار الهائل الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة إلا أن أطفالها يعبرون عن صمودهم في وجه مخططات التهجير وتحدي ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو”.